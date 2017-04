Outlast 2 - Trophäen und Erfolge für eingefleischte Gruselfans

Wer hat Angst vor der Dunkelheit? Outlast-Spieler mit Sicherheit nicht! Denn, wer sich traut, Outlast 2 zu spielen, weiß, worauf er sich einlässt. Wieviel Wahnsinn vertragt ihr? Schließlich könnt ihr das Indie-Horror-Game in vier verschiedenen Schwierigkeitsstufen spielen und für jeden Grad eine Trophäe ergattern. Aber es gibt noch weitere Erfolge, die ihr euch bei Outlast 2 holen könnt.

Outlast 2 - UNDERSCARES Kickstarter-Video zu den Angsthasen-Windeln

In Outlast 2 seid ihr, ähnlich wie beim ersten Teil, ein Reporter oder besser gesagt, ein Kameramann, der zusammen mit seiner Frau, einer Enthüllungsjournalistin, merkwürdigen Vorkommnissen auf die Spur kommen wollt. Doch, alles kommt anders. Ihr werdet getrennt und müsst euch nun auf die Suche nach eurer Frau machen. Dabei werdet ihr mit unheimlichen Geschehnissen konfrontiert, seltsame Menschen begegnen euch, gefährliche Dinge gehen vor sich…Und dabei auch noch Trophäen sammeln?

Trophäen und Erfolge im Überblick - Der Leitfaden für 100 %

Es gibt bei Outlast 2 insgesamt 25 Trophäen, die ihr freischalten könnt. Wollt ihr wirklich alle bekommen und euch am Ende auch die Platin-Trophäe in den Schrank stellen, dann bleibt euch wohl nichts anderes übrig, als nach dem Albtraummodus, das Spiel auch noch im Wahnsinnsmodus abzuschließen - Red Barrels garantiert hier für nichts. Kann schon sein, dass euch das tatsächlich selbst in den Wahnsinn treibt!

Outlast 2 ist eben etwas für die Hartgesottenen. Es sei schon einmal vorweg gesagt, dass sich unten in der Tabelle unter den Trophäen natürlich auch Spoiler finden lassen können. Also schaut sie euch auf eigene Gefahr hin an!

Folgendermaßen sieht die Trophäen-Verteilung auf der PS4 aus:

8 Bronze-Trophäen

9 Silber-Trophäen

7 Gold-Trophäen

1 Platin-Trophäe

Trophäen, Erfolge, Gamerscore und Freischaltbedingungen

Könnt ihr das Spiel in unter vier Stunden abschließen, erreicht ihr alle Ziele und könnt euch mit Lynn wiedervereinigen sowie zwölf Meter über eine Blutlache rutschen, dann kommt ihr der Platin-Trophäe schon sehr nahe. In der folgenden Tabelle könnt ihr alle Erfolge samt Freischaltbedingungen einsehen: