Outlast 2 - Tipps und Tricks: So kommt ihr schneller durch den Wahnsinn

Outlast 2 will euch wie schon im ersten Teil das Fürchten lehren und führt euch dabei in Gefilde, die euch die tiefen Abgründe der Menschheit widerspiegeln. Ihr werdet konfrontiert mit psychisch gestörten Menschen, die euch liebend gern den Leib aufschlitzen würden, unheimlichen Geschehnissen, die euch zur Verzweiflung bringen, Tod und blindem Glauben, der euch alles in Frage stellen lässt. Doch, was soll man machen? Schließlich wollt ihr doch eure Frau Lynn retten und da nimmt Mann doch alles auf sich, oder? Um in Outlast 2 nicht zu schnell den Kopf zu verlieren, findet ihr bei uns einige Tipps und Tricks, die euch den Weg durch das Horror-Game ein wenig erleichtern.

Outlast 2 - UNDERSCARES Kickstarter-Video zu den Angsthasen-Windeln

Outlast 2 ist ein First-Person-Survival-Horrorspiel vom Entwicklerstudio Red Barrels. Der Vorgänger Outlast sowie dessen Erweiterung Outlast: Whistleblower gelten unter Horror-Fans als besondere Grusel-Schmankerl im Indie-Bereich. Kein Wunder, dass Teil 2 so sehnsüchtig erwartet wurde. Wie schon im ersten Teil, so gibt auch in Outlast 2 nur eine Einzelspielerkampagne, die ihr in verschiedenen Schwierigkeitsgraden durchspielen könnt. Dafür gibt es im Übrigen auch Trophäen, die ihr freispielt, wenn ihr auch mal was riskiert. Also, wie mutig seid ihr?

Die Story von Outlast 2 - Was seid ihr denn für Verrückte?

Ihr schlüpft bei Outlast 2 in die Rolle des Kameramanns Blake Langermann. Seine Frau Lynn ist leidenschaftliche Enthüllungsjournalistin und so ist es kein Wunder, dass sie den mysteriösen Vorkommnissen auf die Schliche kommen will, die sich um den Mord an einer Schwangeren drehen. Doch gleich zu Beginn werdet ihr in die ganze Sache mit reingezogen oder wart ihr gar von Anfang an mittendrin? Euer Hubschrauber stürzt ab und Lynn ist einfach verschwunden. Los geht die unheimliche Suche durch das Sekten-Dorf, das völlig abgeschottet von der restlichen Gesellschaft mitten in der Wüste von Arizona liegt.

Hier wird ganz schnell klar: Ihr seid nicht allein. Man beobachtet euch und jagt euch bald. Ihr werdet schreckliche Sachen sehen und mit Bildern der Vergangenheit konfrontiert. Blut, Leichen, okkulte Altäre und sicherlich fragt ihr euch auch schon ganz bald: Warum klopft Blake immer noch an die Türen, obwohl dahinter einer seiner Widersacher stehen könnte?

Eure Waffen sind eure Kamera, Verbandsrollen und eure Beine. Wie schon im ersten Teil könnt ihr euch nicht verteidigen oder kämpfen. Ab und zu wird es zwar ein paar Actionszenen geben, doch hier könnt ihr selber nicht eingreifen. Eure Aufgabe ist bei Outlast 2 schnell beschrieben: Entweder versteckt ihr euch oder ihr lauft weg. Ihr müsst Dokumente finden und Videoaufnahmen machen und die verschiedenen Ziele erreichen. Klingt doch eigentlich ganz simpel, oder?

Tipps und Tricks - So überlebt ihr den Albtraum

Outlast 2 speichert für euch, sodass ihr schnell wieder zu dem Punkt gelangt, an dem ihr gestorben seid. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, manuelle Speicherstände anzulegen und auf diese später zuzugreifen. Und ihr werdet auch sterben, Outlast 2 ist darauf vorbereitet, denn ihr werdet gejagt und müsst euch daher permanent vorsehen. Gut also, dass das Game permanent speichert.

Außerdem ist Outlast 2, wie schon sein Vorgänger, ein sehr geradliniges Spiel. Ihr werdet also quasi an die Hand genommen und die Wege werden euch vorgeschrieben. Sollt ihr also irgendwo (noch) nicht langgehen, dann wird diese Tür auch verschlossen sein.

Folgende Tipps, Hinweise und Tricks helfen euch, die Spielmechanik schnell zu verstehen und nicht allzu oft zu sterben:

Wir hoffen, dass euch diese Tipps leichter durch Outlast 2 führen. Es kann gut sein, dass wir den Tipps-Guide noch erweitern, wenn uns noch ein paar Hinweise einfallen. Schaut also gern erneut bei uns vorbei. Habt ihr noch irgendwelche Tipps? Dann immer her damit! Schreibt sie uns gern in die Kommentare!