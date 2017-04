0 0

Ende April erscheint mit Outlast 2 die große Hoffnung der Horror-Fans. Nachdem Resident Evil 7 bereits ordentlich in diesem Jahr vorgelegt hat, muss das Werk von Red Barrels nun nachlegen. Die Seite Polygon durfte sich schon zehn Minuten aus Outlast 2 ansehen und hat diese in einem Video verewigt.



In Outlast 2 übernehmt ihr die Rolle des Kameramanns Blake Lagermann, der mit seiner Frau einen mysteriösen Mord in Arizona untersuchen will. Doch dabei geht - wer hätt es gedacht - so einiges schief. Im Video seht ihr Ausschnitte aus den blutigen Umgebungen, die im zweiten Teil deutlich offener und größer ausfallen sollen. Besonders interessant sind kurze Einschübe, die fast wie Zeitsprünge in der Geschichte aussehen. Dann befindet sich Blake in einer Schule, die kurz darauf wieder von Horrorvisionen eingeholt wird.



Die Geschichte der Horrorspiele: blutige Pixel und kopflose Polygone Bilderstrecke starten (21 Bilder)

Das Warten hat bald ein Ende

Outlast 2 erscheint am 25. April 2017 für PC, PS4 und Xbox One. Wer noch keine Berührungen mit dem Erstling hatte, bekommt mit der Collection eine perfekte Gelegenheit, um dies nachzuholen. Darin befindet sich Outlast 1 samt DLC und dem Nachfolger. Das macht besonders Sinn, da die Macher bereits verkündet haben, dass die beiden Teile miteinander verknüpft sein werden. Wie dies zusammenpasst, werden wir wohl erst in ein paar Wochen sehen.

Outlast 2 ist für PC, PS4 und Xbox One erschienen. Jetzt bei Amazon kaufen.