0 0

Nach mehreren Verschiebungen steht der Release von Outlast 2 fast bevor. Und damit ihr euch schon jetzt auf die Horror-Partie einstimmen könnt, haben die Entwickler einen spannenden Trailer veröffentlicht. Und diesen solltet ihr euch unbedingt anschauen, wenn ihr auch nur ein bisschen auf Horror steht.



Denn in Outlast 2 wird der Horror vermutlich wieder auf die Spitze getrieben. Die ersten Szenen lassen uns zumindest schon jetzt erschaudern. Ihr übernehmt in der Fortsetzung die Rolle von Blake Langermann, einem Kameramann, der zusammen mit seiner Frau einen schier unmöglichen Mord in Arizona aufdecken will. Doch dabei geht so ziemlich alles schief und ihr müsst euch durch Horden von Wahnsinnigen flüchten, um eure Frau wiederzufinden.



Die Geschichte der Horrorspiele: blutige Pixel und kopflose Polygone Bilderstrecke starten (21 Bilder)

Horror-Trilogie mit Outlast Trinity

Wer noch keine Berührung mit Outlast in der Vergangenheit hatte, muss sich jetzt nicht grämen. Denn die Entwickler haben für PS4 und Xbox One das Outlast-Trinity-Paket geschnürt. Damit erhaltet ihr neben dem zweiten Teil auch den Erstling samt DLC. Eine perfekte Gelegenheit für alle, die sich so richtig gruseln wollen. PC-Spieler können Outlast 2 nur einzeln erwerben.

Outlast 2 ist für PC, PS4 und Xbox One erschienen. Jetzt bei Amazon kaufen.