Die ASA (Advertising Standards Authority) hat eine Untersuchung gegen Hello Games und deren Spiel No Man's Sky aufgenommen. Darin wird es um die vermeintlich irreführende Werbung auf der Steam-Seite des Spiels gehen. Einigen Spielern zufolge demonstrieren die dort gezeigten Bilder nicht das tatsächliche Spiel und seinen Entwicklungsstand.

No Man's Sky ist bei vielen zur größten Enttäuschung des Jahres geworden. Zwar macht das Erkunden der Galaxie Spaß und regt zum Forschen an, jedoch ist das Spiel nicht das geworden, was sich die meisten erhofft hatten. Für viele ist es sogar fernab von dem, was in den Trailern zuvor gezeigt wurde. Nun hat die ASA diesen Beschwerden eine Plattform gegeben.

Hello Games und Valve werden befragt

Die Beschwerde wurde offiziell durch den Reddit-User AzzerUK eingereicht: „Ich dachte mir, dass wir etwas tun müssen, wenn die Steam-Seiten in Zukunft mit dem Spiel übereinstimmen sollen. Also müssen die Kunden das Problem zur ASA tragen, anstatt die ganze Zeit auf Reddit herumzusitzen und sich mit anderen darüber zu beschweren. Von allein wird sich das Ganze nicht ändern.“ Dennoch gab es gemischte Reaktionen auf der Plattform zu seiner Aktion.

Mittlerweile hat die ASA die Ermittlungen begonnen und sowohl Valve als auch Hello Games mit einigen Fragen bezüglich der Werbung zu No Man's Sky kontaktiert. Laut ASA geht es aber nicht nur um die Steam-Seiten. Sollte der Beschwerde Recht gegeben werden, müssten auch die Youtube-Videos, Trailer sowie PSN-Seiten von No Man's Sky herangezogen werden.



