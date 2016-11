25 0

Shawn Layden, der Chairman von Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, hat sich kürzlich in einem Interview zu No Man's Sky geäußert. Seiner Meinung nach geht die Entwicklung an dem Spiel für Hello Games immer weiter, bis No Man's Sky sein ganzes Potenzial entfalten kann.

"Hello Games, Sean Murray und sein Team haben diese unglaubliche Vision von dem, was sie schaffen wollten", verriet Layden bei PC Gamer. "Es war etwas, das vorher noch nie getan wurde. Ein sehr kleines Team hatte sehr große Ambitionen. Und sie arbeiten weiterhin daran. Sie bringen immer noch Updates heraus. Sie arbeiten, damit sie ihrer Vision näherkommen. Und vielleicht kann es mit der Zeit genau zu dem werden, was es schon immer werden sollte."

Der holprige Weg von No Man's Sky

Das Spiel von Hello Games musste seit seinem Lauch viel von der Community und den Kritikern einstecken. Viele vermissen die epischen Landschaften, die in den Trailern zuvor gezeigt wurden. Andere wollen immer noch mit anderen Spielern interagieren können und berufen sich dabei auf Interviews von Sean Murray, in denen er über einen integrierten Multiplayer spricht.

Ob diese Features es jemals in No Man's Sky schaffen werden, bleibt abzuwarten. Die Entwickler arbeiten mit Sicherheit an einigen Verbesserungen. Vielleicht behalten sie sich aber die großen Änderungen für einen möglichen Nachfolger des Spiels vor.



No Man's Sky - Die verrücktesten und hässlichsten Kreaturen des Universums Infos zum Spiel Klicken, um Bilderstrecke zu starten (29 Bilder)

Aktuellstes Video zu No Man's Sky

No Man's Sky - Der Blitzwerfer wird vorgestellt 18 weitere Videos

No Man's Sky ist bereits für PS4 erhältlich und erscheint voraussichtlich 2016 für PC. Jetzt bei Amazon kaufen bzw. vorbestellen oder direkt downloaden bei gamesrocket.