Auf Twitter hat Sean Murray, Studio-Chef von Hello Games und Schöpfer des Spiels No Man's Sky, mitgeteilt, dass das Spiel ein Fehler war. Mittlerweile wurde der Tweet wieder gelöscht und der Account auf einen privaten Status umgestellt. Allerdings bestätigte Murray seine Aussage wenig später in einer Mail an Polygon.

„Ja, der Tweet kam von mir“, schrieb Murray in seinem Statement. „Aber irgendjemand vom Team hat ihn wieder gelöscht. Wir haben das Ganze nicht besonders gut gemeistert.“ Danach brach der Mail-Verkehr zwischen den beiden Parteien ab. Und auch die offiziellen Kanäle von No Man's Sky und Murray bleiben still. Der Tweet von Murray war höchstwahrscheinlich die Reaktion auf die vielen Kritiken der Spieler und der Fachpresse in den vergangenen Monaten.

No Man's Sky wird ständig abgestraft

Schon kurz nach dem Release des Weltraumerkundungsspiels No Man's Sky kochten die Gemüter hoch. Nur wenig war von den gezeigten Szenen auf den großen Messen übrig geblieben. Und auch wurde viel über den fehlenden und im Vorfeld fälschlicherweise angepriesenen Multiplayer diskutiert. Zwischenzeitlich haben sogar Behörden Ermittlungen wegen irreführender Werbung aufgenommen. Alles in allem war No Man's Sky sicherlich kein Destaster als Spiel. Aber der Hype im Vorfeld hat dem Projekt und möglichen, zukünftigen Ablegern von No Man's Sky vielleicht schon ein Bein gestellt.



