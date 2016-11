25 0

Designer Garteh Bourn, der bislang für Hello Games an No Man's Sky gearbeitet hat, verlässt das Entwicklerstudio. Er hat einen Platz bei Foundry42 gefunden, die sich aktuell mit der Kampagne zu Star Citizen beschäftigen. Ist der Weggang ein Zeichen für den weiteren Zerfall von Hello Games?

Der Wechsel von Bourn fand ohne große Ankündigung statt. Lediglich über sein LinkedIn-Profil wurde die Änderung ersichtlich. Designer-Kollegen kommentierten über Twitter den Weggang. So schrieb Derek Smart, Designer bei Line of Defense: „Zu den Nachrichten: Gareth Bourn von Hello Games (No Man's Sky) hat heimlich von einem sinkenden Kanu zu einem sinkenden Luxusliner gewechselt. Aus Gründen.“ Bourn antwortete indes auf die "nette" Nachricht mit „Wow..Danke, Mann. Wirklich nett von dir.“

Der Abstieg durch No Man's Sky

Hello Games hat durch ihr letztes Projekt, No Man's Sky, ordentlich Gegenwind und Kritik einstecken müssen. Die Fans waren wegen nicht gehaltenen Verspechen mit dem Erkundungsspiel gnadenlos. Kritiker beanstandeten vor allem die holprige, technische Umsetzung. Normalerweise würde der Abgang eines Designers von einem Projekt auch nicht so viel Wind aufwirbeln. Jedoch bestehen die No-Man's-Sky-Macher nur aus wenigen Leuten. Da fällt jeder Verlust schwer ins Gewicht.

Wie es in Zukunft mit Hello Games und No Man's Sky weitergeht, wird wohl aktuell niemand genau voraussehen können. Jedenfalls halten Branchen-Insider auch Star Citizen für das falsche Pferd, auf das die fliehenden Entwickler setzen. Zu lange befindet sich das Spiel demnach schon in Entwicklung und würde vielleicht nie wirklich fertiggestellt.



No Man's Sky - Die verrücktesten und hässlichsten Kreaturen des Universums Infos zum Spiel Klicken, um Bilderstrecke zu starten (29 Bilder)

Aktuellstes Video zu No Man's Sky

No Man's Sky - Der Blitzwerfer wird vorgestellt 18 weitere Videos

No Man's Sky ist bereits für PS4 erhältlich und erscheint voraussichtlich 2016 für PC. Jetzt bei Amazon kaufen bzw. vorbestellen oder direkt downloaden bei gamesrocket.