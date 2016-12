0 0

Schon gestern wurden Gerüchte laut, dass wir diesen Dezember noch einige Enthüllungen zur Nintendo Switch bekommen. Und dies hat sich schon jetzt bewahrheitet. Zwei Entwickler haben ihre Spiele für die kommende Konsole angekündigt.

Beim ersten Spiel handelt es sich um "Seasons of Heaven" des französischen Studios Any Arts Production. Dies wurde bereits gestern durch Insider-Informationen angeteasert. Im Spiel soll es um einen Jungen mit Asperger Syndrom gehen, der mit seinem Hund in einer mysteriösen Welt überleben muss. Das Spiel selbst soll auf der Unreal Engine 4 basieren und exklusiv für die Nintendo Switch erscheinen. Wann, steht aktuell jedoch noch nicht fest.

Große Helden für die neue Konsole

Anschließend gab es einen Trailer zu "The Sacred Hero" zu sehen. Über dieses Spiel ist leider nur wenig bekannt. Es soll sich dabei um ein Adventure handeln, dass "die Konventionen des Rollenspielgenres verdreht." Das Ganze soll dann 2018 für Nintendo Switch und den PC erscheinen. Den ersten, rudimentären Trailer seht ihr bereits jetzt bei uns. Was haltet ihr von den beiden Projekten?