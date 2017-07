0 0

Die Nintendo Switch ist in zwei verschiedenen Farbkombinationen erhältlich. Den meisten Usern dürften die wenigen Farbakzente aber nicht ausreichen. Deshalb gibt es zahlreiche Sleeves oder Decals für die Konsole. Doch die Modding-Community bringt da schon deutlich mehr, wie eine Nintendo Switch im edlen Zelda-Design zeigt.



Die Konsolen-Mod stammt von dem Youtuber "MakoMod", der in den letzten Jahren immer wieder Geräte umgebaut hat. So unter anderem eine PS1 im BB8-Design oder mit dem ersten Zombie aus Resident Evil. Und nun haben sie sich mit der Zelda-Nintendo-Switch selbst übertroffen. Sie erstrahlt im schicken Holz-Look (durch Echtholz) mit goldenen Verzierungen und dem Sheikah-Symbol auf der Front und dem Zelda-Logo auf dem tragbaren Teil der Switch. Wer jetzt Bock auf die Konsole bekommt, hat sogar die Chance, sie in den Händen zu halten.



Ein Unikat bei der Auktion

Die Zelda-Nintendo-Switch wird nämlich auf eBay versteigert. Zum Zeitpunkt dieser News steht das Gebot bei etwas mehr als 600 Euro. Wer sich ein Unikat holen will, muss also auch tiefer in die Tasche greifen. Schließlich hat der spanische Modder mehr als vier Monate harte Arbeit in die Konsole gesteckt. Wir sind uns sicher, dass sich die Spieler auf diese Nintendo Switch stürzen würden, wenn sie so im Laden steht.