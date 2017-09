0 0

Gestern Abend fand ein Nintendo-Direct-Livestream statt, in dem Nintendo einige Überraschungen parat hatte. Dazu dürfte auch das Bundle gehören, das ihr hier sehen könnt. Denn das Unternehmen schnürt seine Nintendo Switch mit Super Mario Odyssey zusammen und dürfte damit ein sehr interessantes Paket für die Spieler packen.

Die Nintendo Switch ist für das Bundle auch besonders angepasst worden. So erstrahlen die beiden Joy-Cons im schicken Mario-Rot. Neben der Nintendo Switch wird dann natürlich auch noch Super Mario Odyssey in das Paket gesteckt. Allerdings gibt es das Spiel nur als Download-Code. Wie groß das Open-World-Mario wird, ist bislang noch nicht bekannt. Aber dafür gibt es schon jetzt einen Release-Termin für die schicke Konsole. Das Super-Mario-Odyssey-Bundle wird zusammen mit dem eigentlichen Spiel am 27. Oktober 2017 erscheinen.



Weiteres Zubehör

Auf Twitter zeigte Nintendo UK zudem eine Tasche, die ebenfalls im Mario-Stil gehalten wird. Mit ihr könnt ihr eure neue Switch unterwegs vor Wind und Wetter schützen. Diese wird ebenfalls am Release-Tag von Super Mario Odyssey erscheinen. Wie viel das Bundle und die Tasche kosten werden, ist bislang noch nicht enthüllt worden.