Trotz der Enthüllung der Nintendo Switch gibt es noch immer so gut wie keine technischen Daten zur Nintendo Switch. Doch zumindest wissen wir nun, dass sie weder Wii-U-Discs noch 3DS-Cartridges abspielen wird.

Mittlerweile wissen wir, wie Nintendos nächste Technikspielerei heißen wird, wie sie aussieht und was das Besondere an ihr sein soll. Die wirklich interessanten Details, was die Technik betrifft, hält Nintendo noch immer unter Verschluss, und wir werden wohl in diesem Jahr nicht mehr damit rechnen dürfen, dass Big N den Mund aufmacht. Das in ihren Augen Wichtigste haben sie ja bereits enthüllt: Die Nintendo Switch ist der erste vollwertige Konsolen- / Handheld-Hybrid, wenn man so will. Doch wer nun dachte, dass die Switch als Nachfolgerin für die Wii U und den (New) 3DS gehandelt wird, der irrt.

Keine Nachfolgerin, sondern eine Klasse für sich

Auf Anfrage stellte Nintendo klar, dass die Switch weder eine Nachfolgerin für die Wii U noch für den (New) 3DS darstellt. Mehr noch: "Die Nintendo Switch wird nicht in der Lage sein, Wii-U-Discs und 3DS-Cartridges abzuspielen", so Nintendo.

Bei ersterem war es sowieso klar mangels Laufwerk. Aber da die Switch Spiele über einen Cartridge-Slot abspielt, bestand die Hoffnung auf eine Abwärtskompatibilität zum 3DS. Immerhin waren Nintendos Handhelds der letzten Generationen immer mindestens abwärtskompatibel zur vorherigen.

Eine Hoffnung besteht aber dennoch über den Nintendo-E-Shop und die Virtual Console. Aber mal ehrlich, kaum einer wird wohl bei Erscheinen der Switch sofort Wii U und 3DS verkaufen und umsteigen, oder? Was meint ihr?

Erscheinungstermin für Nintendos neuen Konsolen- / Handheld-Hybrid ist März 2017.

