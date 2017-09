0 0

Wer sich schon geraume Zeit nach einem Pro-Controller für die eigene Nintendo Switch umschaut, aber keine Lust auf das normale, schwarze Joypad hat, bekommt schon bald eine tolle Gelegenheit. Denn Nintendo hat zwei neue Pro-Controller angekündigt. Während einer davon im Mario-Design erstrahlt, ist der andere an The Legend of Zelda: Breath of the Wild angelehnt.

Allerdings stammen die beiden Controller nicht direkt von Nintendo selbst. Das Unternehmen hat die Firma "PowerA" damit beauftragt, die beiden Pro-Eingabegräte für die Nintendo Switch herzustellen. Und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Beide Controller sollen schon am 23. Oktober 2017 erscheinen. Aktuell können zumindest Vorbestellungen über Amazon.com getätigt werden. Da PowerA auch auf der deutschen Seite des Händlers einige Geräte führt, stehen die Chancen ganz gut, dass die Controller auch bei uns landen.



Mit Kabel deutlich günstiger

Wer einen Blick auf den Preis der beiden Nintendo-Switch-Controller wirft, wird sich ob des niedrigen Preispunktes wundern. Denn die beiden kosten jeweils 29,99 Dollar. Dies liegt an der Kabelverbindung dieser Modelle. Kabellose Varianten sind offenbar nicht geplant. Was haltet ihr von den neuen Pro-Controllern?