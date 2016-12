0 0

In den USA lohnt es sich gerade sehr, am My-Nintendo-Programm teilzunehmen. Denn ausgewählte User erhalten seit einigen Tagen Einladungen zu einem speziellen Event, auf dem die neue Nintendo Switch ausprobiert werden kann. Doch aktuell scheinen wir in Europa mal wieder in die Röhre zu schauen.

Denn die Aktion scheint vorerst nur auf Nordamerika beschränkt worden zu sein. In der E-Mail, die die Teilnehmer bekommen haben, steht: „Liebes My-Nintendo-Mitglied, um dir dafür zu danken, dass du immer ein treuer Fan warst, bieten wir dir die Chance, die Nintendo Switch vor dem Release auszuprobieren.“ Jedoch hat das Ganze auch noch einen weiteren Haken für die glücklichen Empfänger. Sie erhalten in den kommenden Tagen eine weitere Mail mit den Details zur Registrierung. Und hier gilt: Wer sich zuerst einträgt, bekommt eine bessere Chance auf die Nintendo Switch.

Austesten der Nintendo Switch auch in Europa?

Natürlich fragen sich die Abonnenten von My Nintendo in Europa, ob auch sie eine Chance auf den Testlauf der Nintendo Switch bekommen werden. Aktuell scheint dies aber eher schlecht zu stehen. Nintendo hat sich noch nicht zu den regionalen Beschränkungen des Events geäußert. Dass aktuell nur nordamerikanische Spieler so eine Mail bekommen, dürfte davon zeugen, dass diese sehr eingegrenzt werden.



