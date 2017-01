Nintendo Switch - Alle Spiele: Liste mit Launch-Titel, Release-Daten und Infos

Die Nintendo Switch erscheint am 3. März 2017 im Handel und schon jetzt haben viele Gamer sie voller Vorfreude vorbestellt. Doch welche Spiele könnt ihr mit Release-Termin und später spielen? Wir listen euch auf dieser Seite alle Spiele-Titel auf und sagen euch, wann sie für die Nintendo Switch erscheinen.

Nintendo Switch - Präsentation 2017: 1 - 2 Switch (Das können die Controller)

Das Markenzeichen der neuen Konsole von Videospiele- und Konsolenhersteller Nintendo sind wohl die speziellen Joy-Con-Controller, die ihr in verschiedenen Varianten verwenden könnt. Das wiederum macht die Nintendo Switch zu einem wahren Multitalent. Sie kann stationär, aber auch unterwegs benutzt werden. Wenn ihr mehr über die Hardware der Nintendo Switch wissen wollt, dann schaut doch über den entsprechenden Link in unseren Guide zum Thema.

Nintendo Switch: Zelda, Mario & Co. - Diese Spiele-Helden sind dabei!

Die Nintendo Switch unterstützt sogar Spiele, die ihr sonst eigentlich nur für den PC, die PS4 oder auf der Xbox One spielen könnt, also auf den großen Plattformen. Dementsprechend ist die Liste der Spiele jetzt schon ziemlich beachtlich. So werden etwa so beliebte Spiele wie FIFA, Skyrim, Minecraft oder der Landwirtschafts-Simulator auf der Nintendo Switch spielbar sein.

Zusätzlich gibt es natürlich auch einige Exklusiv-Titel und solche, die exakt zum Launch der Nintendo Switch erscheinen. Zu den Exklusiv-Titeln gehört beispielsweise 1-2-Switch. Dieses Spiel soll euch helfen, euch schnell an den neuen Controller zu gewöhnen. Ein weiterer für die Nintendo Switch exklusiver Launch-Titel ist das Kampf-Spiel ARMS. Das Spiel hat diesen durchaus passenden Namen bekommen, weil eure Arme tatsächlich eure Waffen sind, die ihr rumwirbeln und abfeuern könnt.

Unser aller Lieblings-Klempner Mario wird natürlich auch mit einem Spiel vertreten sein und zwar mit Super Mario Odyssey, das aber leider erst Ende 2017 erscheint. Mario gehört zu den meist erwarteten Spiele-Helden. Ihr findet euch wie gewohnt in einer hübschen 3D-Welt wieder und lebt in der Schwebe zwischen Realität und dem Mario-Universum. Es gibt einige Parallelen zu Mario-Spielen, die ihr damals noch auf dem guten, alten N64 gespielt habt – Ein wenig Nostalgie ist also auch dabei.

Mindestens ebenso heiß erwartet, ist unser alter Bekannter Link, der mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild sein Wiedersehen feiert. Auch Zelda und Link werden als Launch-Titel erhältlich sein. Es handelt sich hierbei um ein tolles Open-World-Spiel, das viele Geheimnisse birgt und Herausforderungen, die ihr entdecken müsst. Das Abenteuer führt euch durch die verschiedensten Landschaften von eisig kalten Gegenden bis hin zu warmen Regionen. Link ist wieder einmal der Held, der alles vollbringen kann. So jagt ihr in seine Rolle geschlüpft Tiere, fällt Bäume und erklimmt die höchsten Berge. Einiges wird euch vertraut vorkommen und anderes wiederum ganz neu erscheinen – Ein Spiel mit viel Potenzial.

Nintendo-Switch-Spiele: Abwärtskompatibel auf der Wii U und dem 3DS?

Eine Frage, die sich bei neuen Konsolen immer stellt, ist, ob sie abwärtskompatibel zu anderen Konsolen sind. Die Nintendo Switch fungiert als komplett eigenständige Konsole, daher ist sie leider nicht abwärtskompatibel. Nintendo hat höchstpersönlich bestätigt, dass ihre neue Konsole kein Nachfolger für andere ihrer Modelle darstellt. Darum werdet ihr leider die Nintendo-Switch-Spiele weder auf der Wii U, noch auf dem 3DS spielen können oder umgekehrt.

Übrigens hat die Nintendo Switch gar kein Disk-Laufwerk, sondern nur einen Cartridge-Slot. Darüber werdet ihr dann in Zukunft also die Spiele spielen. Die Abwärtskompatibilität bezog sich aber bisher nur auf die physischen Datenträger. Es sollen einige Spiele der Wii U und des 3DS auch im Nintendo eShop erhältlich sein. Möglicherweise könnt ihr diese dann auch auf der Nintendo Switch spielen. Das bleibt allerdings noch abzuwarten.

Nintendo Switch – Gibt es Spiele, die aufwärtskompatibel zur neuen Konsole sind?

Interessenten der Nintendo Switch wünschen sich auch Spiele wie Call of Duty, Final Fantasy, Overwatch, GTA oder Animal Crossing. Doch bisher fehlen die offiziellen Bestätigungen für diese großen Titel. Bisher steht es also schlecht, dass ihr diese AAA-Spiele auf der Nintendo Switch finden könnt.

Der Entwickler von Final Fantasy, Hajime Tabata, hat zwar sein Interesse kundgetan, aber eine offizielle Bestätigung gibt es noch nicht.

Aber es wird ganz viele andere Spiele geben, die auch für die Nintendo Switch veröffentlicht werden sollen. Nintendo sprach von über 80 Spielen und 50 Entwicklerstudios. Einige der Titel sind sogar noch in Arbeit. Und darunter befinden sich ja auch einige große Games, wie FIFA 18 oder Skyrim, das erstmals auf einer tragbaren Konsole erscheint. Lassen wir uns also überraschen, was noch kommt.

Nintendo Switch – Alle Spiele in einer Liste

Die nachfolgende Tabelle enthält alle Titel, die bisher für die Nintendo Switch bestätigt wurden. Einige haben bereits einen genauen Release-Termin, andere wiederum leider nicht. Sobald wir mehr über die Daten erfahren, aktualisieren wir diesen Text selbstverständlich. Es sind schon einige tolle Spiele dabei, schaut doch mal: