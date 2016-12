0 0

Die Gerüchteküche zur Nintendo Switch brodelt kurz vor dem großen Event im Januar 2017 noch einmal ordentlich hoch. Nachdem bereits einige vermeintliche Insider die GameCube-Spiele per Virtual Console aufgedeckt haben wollen, soll es in diesem Monat noch eine ganz besondere Bekanntmachung geben.

Auf Twitter zeigt Laura Kate Dale, die bereits in der Vergangenheit Insider-Wissen zur Nintendo Switch offenbart hat, ein neues Spiel für die Konsole. Die Bilder könnt ihr euch unter dem Link anschauen. Dabei soll es sich um einen Nintendo-Switch-Exklusivtitel handeln, der noch im Dezember 2016 mit einem Trailer vorgestellt werden soll. Das Spiel ist dann angeblich bereit für den Release zusammen mit der Konsole im März 2017.

Ein Spiel von Any Arts?

Natürlich handelt es sich dabei noch um ein Gerücht. Allerdings vermuten viele, dass es sich dabei um das geheime Projekt von "Any Arts Production" handelt. Das Entwicklerstudio hatte sich bereits im vergangenen Jahr in Los Angeles neu gegründet. Vor kurzem haben sie per Twitter bekanntgegeben, dass sie etwas für die Nintendo Switch entwickeln.

Wir werden wohl noch ein wenig warten müssen, bis erste Szenen zu dem sehr mysteriösen Spiel auftauchen. Auf jeden Fall sieht es schon auf den Bildern weitläufig und teilweise futuristisch aus.



