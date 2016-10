0 0

In der dreiminütigen Präsentation der Nintendo Switch haben wir schon so einige Kunststücke gesehen, die die neue Konsole vollführen kann. Neben dem tragbaren Bildschirm dürfte die größten Features wohl die abnehmbaren Controller sein. Doch Nintendo hat einige Details zur Switch noch geheim gehalten.

Wir haben noch nicht alles gezeigt, heißt es in einem Statement eines Nintendo-Mitarbeiters. Diese Aussage wurde wohl getroffen, um vor allem die Investoren und Aktieninhaber zu versichern, dass dies noch lange nicht alles war. Doch einige User haben sich den Trailer zur Nintendo Switch Frame für Frame angeschaut und vielleicht schon weitere Features der Konsole entdeckt.

Weitere Anschlüsse der Nintendo Switch

Bei den Entdeckungen, die ihr im entsprechenden Reddit-Forum nachverfolgen könnt, handelt es sich hauptsächlich um Knöpfe und Anschlüsse der Konsole, auf die Nintendo im Trailer nicht eingegangen ist. So könnte es unter anderem einen Einschub für den Stylus-Pen geben. Zudem soll die Docking-Station, die die Nintendo Switch mit eurem Fernseher verbindet, die Verbindung auch anzeigen, wenn sich die Konsole darin befindet. Wirkliche Killer-Features sind dies aber nicht. Wir sind also gespannt, was Nintendo aktuell für sich behält und demnächst noch ankündigt.



