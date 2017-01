0 0

Die Nintendo Switch hat zum Launch nur wenige Titel zu bieten. Da ist es doch umso erfreulicher, dass sich gleich drei weitere Spiele zu der Auswahl dazugesellen. Selbst, wenn es sich dabei um Spiele handelt, die schon eine Weile auf dem Markt sind.

Denn wie die Entwickler bei "Tomorrow Corporation" nun bekanntgegeben haben, werden ihre Spiele "World of Goo", "Little Inferno" und "Human Resource Machine" zum Launch auf der Nintendo Switch bereitstehen. Mit diesen Indie-Titeln wird hoffentlich der Grundstein für weitere Spiele dieser Art gelegt, die die neue Konsole deutlich breiter aufstellen. Die drei Spiele erscheinen also zusammen mit der Nintendo Switch am 3. März 2017.

Eine Frage des Preises

Doch noch stellt sich die Frage, wie es mit dem Preis der Nintendo-Switch-Versionen von World of Goo, Little Inferno und Human Resource Machine aussieht. World of Goo ist beispielsweise schon neun Jahre alt und Teil von vielen Sales gewesen, die den Titel teilweise für knapp einen Euro verschleudert haben. Sollte das Geschicklichkeitsspiel den aktuellen Steam-Preis von zehn Euro weit überschreiten, werden es sich die Kunden wohl zwei Mal überlegen, ob sie auf der Nintendo Switch zugreifen. Einen offiziellen Preis gibt es für diese Versionen bislang noch nicht.



Nintendo - Von Staubsauger bis Sexhotel: Die kuriosesten Nintendo-Facts Infos zur Konsole Klicken, um Bilderstrecke zu starten (39 Bilder)

Aktuellstes Video zu Nintendo Switch