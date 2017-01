0 0

Die Nintendo Switch erscheint bereits Anfang März. Da sich das Unternehmen so lange Zeit gelassen hat, um die Konsole offizielle vorzustellen, geht die Werbemaschinerie nun in vollen Zügen los. Passend dazu gibt es bereits den ersten, deutschen TV-Werbespot zur Nintendo Switch.

Obwohl in dem Spot (Quelle: Placid Let's Plays) an sich nicht Deutsch gesprochen wird, läuft dieser aktuell schon im Fernsehen. Der kurze Clip konzentriert sich auf das Haupt-Feature der Nintendo Switch: Zocken, wo ihr wollt. So kann die Konsole zu Hause, der Handheld aber auch unterwegs im Bus und sogar im Flugzeug genutzt werden. Und neben den technischen Features wird natürlich auch das größte Spiel zum Launch der Nintendo Switch hervorgehoben.

Breath of the Wild als Verkaufsargument

The Legend of Zelda: Breath of the Wild dürfte wohl für alle Nintendo-Fans der größte Anreiz sein, um sich zum Release eine neue Konsole zu gönnen. Denn immerhin sind die meisten Gamer, die nun im Erwachsenenalter sind, mit Link aufgewachsen. Die Nintendo Switch und The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheinen am 3. März 2017. Leider wird es kein Bundle mit Konsole und Spiel geben.