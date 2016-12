1 0

Laut einigen Insider-Gerüchten wäre die Nintendo Switch die leichteste Konsole für Entwickler. Die Arbeit an PS4 und Xbox One wäre demnach deutlich schwerer. Diese Infos stammen von Analyst Micheal Pachter, der einige Mitarbeiter aus Entwicklerkreisen befragt haben will.

Natürlich lässt sich dies aktuell noch sehr schwer einschätzen. Schließlich gibt es keinerlei offizielle Spezifikationen, die auf die Zugänglichkeit der Konsole schließen könnten. Sollte dies allerdings stimmen, dürften wir in Zukunft bei der Nintendo Switch auf viele Spiele von Drittherstellern hoffen. Dadurch könnte sich auch eine Indie-Szene bei der neuen Nintendo-Konsole entwickeln, wie es sie bislang nur bei den anderen Konsolen gibt.

Mehr Infos zur Nintendo Switch

Bislang handelt es sich hier aber nur um Spekulationen zur Nintendo Switch. Die neue Konsole wird erst am 13. Januar 2017 auf einem speziellen Event genauer vorgestellt. Dann sollen auch die Spezifikationen, Launch-Titel und der Release-Termin thematisiert werden. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, sobald es Neues zur Nintendo Switch gibt.



