0 0

Das monatelange Warten hat endlich ein Ende. Nintendo hat seine neue Konsole mit einem ersten Trailer vorgestellt. Den Clip zur "Nintendo Switch" - so heißt das schicke Gerät - findet ihr am Ende dieser Zeilen. Wir zeigen euch, was die "Switch" so besonders macht.

Lange wurden Hinweise analysiert und von den Fans gerätselt, ob es sich bei der Nintendo Switch (ehemals NX) um einen Hybriden aus Heimkonsole und Handheld handelt. Und diese Vermutung erweist sich heute als richtig. Im ersten Trailer ist schon zu sehen, wie das Prinzip funktioniert. Dank einem abnehmbaren Teil könnt ihr eure Spiele auch unterwegs genießen. Wenn ihr Zuhause spielt, wird die Nintendo Switch aber vermutlich mehr Power für Grafik haben.

Unterwegs mit Freunden dank Switch

Die Zeiten von Couch-Koop sollen mit der Nintendo Switch auch vorbei sein. Denn die Griffe an der Seite des Handhelds lassen sich abnehmen und zu einzelnen Controllern umfunktionieren. Zudem gibt es offenbar Anschlüsse für zusätzliche, externe Controller. Dabei spielt sich die Action nicht nur auf einem Gerät, sondern gleich auf mehreren ab, wenn ihr mit euren Freunden unterwegs spielt.

Die Nintendo Switch wird - wie bereits vermutet - im März nächsten Jahres erscheinen. Ein genaueres Release-Datum der neuen Konsole gibt es allerdings noch nicht. Auch hat Nintendo noch keine offiziellen Systemspezifikationen bekannt gegeben. Im ersten Trailer waren aber schon bekannte Titel wie Skyrim, Splatoon und diverse Mario-Titel zu sehen. Wir vermuten, dass Nintendo schon bald die ersten Bundles für die Nintendo Switch bekannt geben wird.

Nintendo Switch - Ankündigungs-Trailer der neuen Nintendo-Konsole