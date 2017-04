13 0

Überraschenderweise hat Nintendo einen neuen Handheld angekündigt. Der New Nintendo 2DS XL soll Ende Juli hierzulande erscheinen. Doch im Gegensatz zum bisherigen 2DS hat das neue Geräte einen entscheidenden Vorteil: Es lässt sich - genau wie seine 3DS-Brüder - zusammenklappen.



Im ersten Trailer seht ihr die verschiedenen Features des New Nintendo 2DS XL. Wie bereits beim ersten 2DS fehlt auch hier die 3D-Funktion. Jedoch lassen sich auch alle Nintendo-3DS-Spiele in 2D genießen. Der New 2DS XL kommt zudem mit den bekannten, großen Bildschirmen und einer Klappfunktion. Obendrein lassen sich Amiibos direkt auf den Handheld stellen und somit in verschiedenen Spielen verwenden. Am 28. Juli soll der New Nintendo 2DS XL dann in den Regalen stehen.



Der Preis für den New Nintendo 2DS XL

Laut Trailer werden für den neuen Handheld 150 Dollar fällig. Vermutlich wird dieser Preis einfach in Euro übernommen. Aktuell lässt sich der New Nintendo 2DS XL in den Farben "Schwarz/Türkis" oder "Weiß/Orange" vorbestellen. Ob es später noch weitere Kombinationen gibt, ist ungewiss. Was sagt ihr zu dem neuen Gerät? Ist der Preis für den neuen Handheld gerechtfertigt? Verratet uns eure Meinung in den Kommentaren!