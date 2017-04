13 0

Seit wenigen Tagen ist bekannt, dass die Produktion der Retro-Konsole Mini NES eingestellt wird. Viele vermuteten, dass dies aufgrund eines Nachfolgers passiert. Und laut einer Quelle, die sich gegenüber der Seite Eurogamer gemeldet hat, soll dies stimmen. Demnach würde das Mini SNES bereits in Entwicklung sein.

Die Quelle soll dabei Nintendo sehr nahe stehen und Einblick in die Interna haben. Das Mini SNES soll als Nachfolger des Mini NES noch in diesem Jahr auf den Markt kommen. Wann Nintendo die neue Retro-Konsole vorstellt, welche Spiele darauf vorinstalliert sein werden und wie teuer die Hardware wird, ist aber noch nicht durchgesickert. Sollte die Konsole aber noch rechtzeitig vor Weihnachten erscheinen, wird Nintendo vermutlich in einigen Monaten mit der Sprache rausrücken und die Hardware offiziell vorstellen.



Die Hits des Super Nintendo Entertainment System

Das SNES hatte zu seiner Zeit einige Hits zu bieten. Das macht es schwer, eine erste Einschätzung zu den möglichen Titeln auf der Retro-Konsole abzugeben. Das Mini SNES könnte Spiele wie Super Metroid, Super Mario Kart, Super Mario World sowie Earthbound oder Star Fox mit sich bringen. Aber auch große Rollenspiele, wie Secret of Mana oder Chrono Trigger, könnte Nintendo mit auf das Mini SNES packen.