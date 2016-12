13 0

Zur Zeit des N64 hat sich Nintendo an vielen neuen Design- und Spielekonzepten probiert. Und offenbar waren darunter auch einige Vorschläge, die dem heutigen Mega-Hit Minecraft sehr nahegekommen sind. Und dies etwa zehn Jahre, bevor Minecraft von Mojang veröffentlicht wurde.

„Tatsächlich haben wir zu Zeiten des N64 sehr viele Dinge ausgetestet, die Minecraft sehr ähnlich waren“, so Shigeru Miyamoto, der Schöpfer von Mario und Nintendo-Legende. „Auch einige Design-Konzepte kamen dem Ganzen sehr nahe. Es ist für mich wirklich beeindruckend, wie sie es geschafft haben, aus dieser Idee ein Spiel zu verwirklichen.“

Keine Spielidee für das Blockabenteuer

Also blieb Nintendo damals offenbar die Spielidee aus. Erst Mojang hat die lebendige Blockwelt mit Survival-, Crafting- und Mining-Elementen ausgestattet und Minecraft zu dem gemacht, was es heute ist. Vor allem in Anbetracht der enormen Einnahmequelle dürfte Nintendo diese entgangene Chance sehr ärgern. Denn immerhin hat sich Minecraft mehr als 100 Millionen Mal verkauft und hat bis heute eine ungebrochene Begeisterung vor allem bei jungen Spielern.



