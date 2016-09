0 0

Nidhogg ist eine kleine Spieleperle, bei der ihr gegen eure Freunde virtuell fechtet und dabei eure Freundschaft so richtig schön aufs Spiel setzen könnt. Denn das Spielchen ist nervenaufreibend, zerschmetternd und für den Gewinner überaus erhebend. Und nun folgt mit Nidhogg 2 eine Fortsetzung.

Nidhogg 2 präsentiert sich schon jetzt in einem kleinen Teaser-Clip, den wir euch am Ende der News präsentieren. Das fertige Spiel soll dann irgendwann 2017 erscheinen. Ein Release für bestimmte Plattformen steht noch nicht fest, jedoch erschien der erste Teil für PC, PS4 und PS Vita. Diese sollten also wieder mit von der Partie sein.

Äxte, Dolche und noch viel mehr

Wie ihr im Video zu Nidhogg 2 sehen könnt, haben die Entwickler auf Seiten der Waffen ein ordentliches Arsenal aufgefahren. Waren im ersten Teil nur Degen nutzbar, wird es nun Äxte, Schwerter und Dolche geben, die ihr natürlich wieder auf euren Gegner werfen könnt. Für Fernkämpfer gibt es nun sogar einen Bogen. Zudem wurde an den Figuren gefeilt, die nun deutlich dicker und besser animiert sind. Ein genauer Release steht für Nidhogg 2 noch nicht fest.