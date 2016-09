NHL 17 - Alle Trophäen und Erfolge im Überblick

Bei NHL 17 flutscht der Puck erneut rasant über das Eis und Eishockey-Fans können sich endlich wieder austoben. Klar, das da auch die typischen Prügel-Attacken nicht fehlen dürfen. Allerdings bekommt ihr dafür keine Trophäen. Erfolge könnt ihr bei NHL 17 eher mit siegreichen Matches und geschickten Schüssen einfahren. Welche Trophäen und Erfolge euch also bei NHL 17 erwarten, erfahrt ihr in diesem Guide, wo wir euch zudem noch Hinweise zu den Freischaltbedingungen geben.

Morgen, am 15. September 2016, erscheint NHL 17 für alle Plattformen, also den PC, die PS4 und die Xbox One. In diesem Jahr könnt ihr euch auf einige Gameplay-Neuerungen freuen, noch mehr Jubel-Animationen und den neuen Spielerrang EASHL. Außerdem wurde die Schlittschuhtechnik verbessert, mit der ihr nicht nur Pässe leichter abfangen, sondern auch Gegner gegen die Bande schubsen könnt. Das klingt doch nach Spaß, oder?

NHL 17 – Erfolge und Trophäen im Detail

In dem Eishockey-Simulator NHL 17 erwarten euch insgesamt 49 Erfolge und 50 Trophäen. Die Achievements haben es zum Teil in sich. So müsst ihr beispielsweise ein Tor erzielen, bei dem ihr zuvor die Flasche des Torhüters erwischt. Aber hauptsächlich handelt es sich um Errungenschaften, bei denen ihr verschiedene Spiele gewinnen oder euch im “Be a Pro”-Modus beweisen müsst.

Hier die Trophäen-Verteilung auf der PS4:

38 Bronze-Trophäen

9 Silber-Trophäen

2 Gold-Trophäen

1 Platin-Trophäe

In der Tabelle findet ihr nun alle Erfolge plus die Freischaltbedingung, die jeweilige Trophäe und natürlich den zu erhaltenen Gamersccore. Wir wünschen viel Spaß auf dem Eis!