Official Announce Trailer PS4

Interaktives Video zu den Kräften des Waldläufers

In diesem Video kommt es immer wieder zu Situationen, in denen der Waldläufer sich zwischen zwei Fähigkeiten entscheiden muss. Dann seid ihr an der Reihe und könnt die auswählen, die euch mehr zusagt.

Sommerfestival im Trailer

In Neverwinter gibt es diesen Sommer ein fröhliches Fest. Doch bevor ihr euch feiern lassen dürft, müsst ihr die Event-Quests meistern.

"Fury of the Feywild"-Teaser

Die erste Erweiterung zu Neverwinter soll am 22. August erscheinen. Die Vorfreude steigern soll dieser Trailer.

Achievement-Trailer

Hier ein kurzer Trailer zu den Auszeichnungen im MMORPG Neverwinter.

Begleiter in Neverwinter

Für alle, die ungern alleine in Neverwinter unterwegs sind, sind sie längst fester Teil des Spiels: die Begleiter. Der Trailer zeigt allen, die sich noch nicht mit ihnen beschäftigt haben, was ihnen entgeht.

Live Launch Trailer

Live Launch Trailer zum kostenlosen MMOG Neverwinter, das am 20.06.2013 erschienen ist.

Labyrinth der Flüsternden Höhlen

Neverwinter ist voller mysteriöser Orte - das Labyrinth der Flüsternden Höhlen ist einer davon.

Cinematic Opening

Blizzard lässt grüßen: Auch das kommende Free2Play-Spiel Neverwinter kann mit seinem imposanten Opening ordentlich Eindruck schinden. Hoffen wir, dass es sich dabei um mehr handelt als pure Augenwischerei. Ab dem 30. April um 18:00 Uhr könnt ihr euch in der Open Beta selbst eine Meinung zum kostenlosen MMO bilden.

Die Teufel

Lernt die Teufel aus Perfect Worlds neuem MMO "Neverwinter" kennen.