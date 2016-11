0 0

Seid gestern ist die NES Mini im Handel erhältlich. Zumindest sollte dies der Fall sein. Denn aktuell lässt sich die Retro-Konsole nur sehr schwer bei den normalen Händlern ergattern. Die Bestände waren einfach viel zu schnell vergriffen, um die hohe Nachfrage der Fans zu stillen.

Und genau dieser Fakt wird nun von vielen, die das Mini NES kaufen konnten, ausgenutzt. Auf eBay und Co. wird die kleine Retro-Konsole zu horrenden Preisen angeboten. So wird sie auf der berühmten Auktionsplattform in Amerika für 200 bis 500 Dollar eingestellt. Auf Craigslist hingegen werden etwa 400 Dollar gefordert. Und sogar auf Amazon sind die Bestände vergriffen. Drittanbieter stellen die Konsole ebenfalls für circa 300 Dollar ein.

Bald mehr Konsolen auf dem Weg

Doch wer jetzt über so einen Kauf nachdenkt, sollte auch hier in Deutschland die Finger davon lassen. Nintendo hat angekündigt, dass schon bald neue Mini NES nachgeliefert werden sollen, um die hohe Nachfrage zu stillen. Normalerweise wird das Gerät für etwa 60 Dollar in den USA angeboten.