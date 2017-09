NBA 2K18 - Virtual Currency farmen: Verdient euch schnell VC

Ohne die virtuelle Währung kommt ihr bei NBA 2K18 nicht weit. Das Geld ist begehrt und einstweilen schwer zu ergattern, weswegen wir euch Tricks und Wege zeigen, euer Konto aufzubessern. Neben den üblichen Optionen könnt ihr nämlich noch durch weitere Wege VC farmen.

Verdient euch einfach VC zum Beispiel durch Spiele in der Nachbarschaft. Wie diese aussieht, erfahrt ihr in diesem Video:



NBA 2K18 - Run The Neighborhood 3 weitere Videos

In keinem Titel der Reihe war VC so relevant wie bei NBA 2K18. Egal, ob ihr nur euer Heim einrichten wollt oder eure Stats verbessert - alles wird mit der Virtual Currency erledigt, weswegen die Handhabe auch unter den Spielern stark in Kritik geriet. Zum Glück gibt es aber einige Wege und Mittel, schnell an die begehrte Währung zu kommen. Wer sich nicht auf die gängigen Spiele verlassen will, die abhängig sind von Leistung und Schwierigkeit, der ist mit diesen Möglichkeiten durchaus bedient.

VC in MeineKarriere farmen

Ein einfacher und durchaus bekannter und ergiebiger Weg, ist der über die Pick-Up-Spiele im Park oder durch Spiele in der NBA. Mit eurem selbst erstellten Spieler habt ihr hier pro Aktivität die Möglichkeit auf mindestens 500 VC. Behaltet zudem das Handy eures Spielers im Auge. Unter Ziele könnt ihr verschiedene Quest beginnen, die im Zusammenhang mit eurem Manager stehen, der euch mit Verträgen und Sponsoring lockt. Diese Methode bedarf etwas mehr Geduld, aber lohnt sich am Ende auch.

MeineLiga für VC nutzen

Zeit ist Geld und genau deshalb solltet ihr die Möglichkeit nutzen, die Zeit zu euren Gunsten zu nutzen. In MeineLiga könnt ihr so nämlich eine ganze NBA Saison simulieren und ordentlich Schotter reinholen. Wie das geht? Ganz einfach:

Geht in MeineLiga auf Normale Saison und wählt eines der stärksten Teams aus, zum Beispiel Cleveland.

Setzt in den MeineLiga-Einstellungen die Dauer eines Viertels auf 12 Minuten.

die . Im nächsten Schritt stellt ihr die Spielgeschwindigkeit auf 100 .

. Simuliert das Spiel und brecht die Simulation kurz vor Ende des 4. Viertels ab .

. Beendet das letzte Quarter nun manuell.

Durch das manuelle Beenden des Spiels erhaltet ihr die volle Portion VC. Natürlich entgeht euch dabei der Spielspaß an sich. Aber es ist ein zügiger Weg, um an die virtuelle Währung zu kommen.

MyNBA2K18 App für Extra-Cash

Wenngleich ihr keine echten Spiele auf der Smartphone-App starten könnt, gibt es dennoch ein paar Optionen, die eure Chance auf VC erhöhen:

Das Kartenspiel ist ein guter Weg, täglich an Virtual Currency zu kommen.

Nutzt den Anmeldebonus! Pro täglicher Anmeldung gibt es 100 VC, einfach so.

Im normalen Spielfluss von NBA 2K18 könnt ihr auf Spiele wetten und so euer Konto aufbessern.

Euch sind noch weitere Wege bekannt, um ordentlich VC zu farmen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.