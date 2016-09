NBA 2K17 - VC farmen: Schnell Credits bekommen

Bei NBA 2K17 braucht ihr VC, Virtuelle Credits, für – naja, alles. Mit den Credits schaltet ihr Fähigkeiten, Klamotten und vieles mehr frei. In unserem Guide verraten wir euch, wie ihr bereits vor dem Release, aber auch danach, schnell VC farmen könnt, um das Beste für eure Spieler, Trainer und GMs bei NBA 2K17 herauszuholen.

Mit dem Erscheinen von „Der Auftakt“, ist es euch bereits jetzt möglich, Credits zu verdienen und diese Später dann in NBA 2K17 zu übernehmen. Jeder Fortschritt, den ihr euch erspielt, wird später praktisch in das Spiel übernommen und das Beste daran ist, dass „Der Auftakt“ kostenlos ist. Wollt ihr wissen, wie ihr jetzt und auch später im Spiel schnell VC farmen könnt, dann werft einen Blick auf unsere Liste mit Tipps.

NBA 2K17 – Credits farmen: So geht‘s

Bei NBA 2K17 habt ihr mehrere Möglichkeiten schnell Credits zu bekommen. Neben „Der Auftakt“ und dem Hauptspiel gibt es noch die Companion App und diese drei Möglichkeiten solltet ihr nutzen, um VC zu farmen. Die folgende Liste nennt euch einige Optionen, mit welchen ihr Credits verdienen könnt. Sobald wir weitere Tipps zum Thema finden, werden wir die Liste ergänzen.

Beginnt NBA 2K17 schon mit „Der Auftakt“ und probiert hier alles aus. Durch die verschiedenen Spielmodi und das Testen der fünf Spielerpositionen , erhaltet ihr VC.

und das Testen der fünf , erhaltet ihr VC. Spielt in „Der Auftakt“ den Karriere-Modus und ihr werdet für jedes einzelne Spiel mit Credits belohnt.

und ihr werdet für jedes einzelne Spiel mit Credits belohnt. Sorgt für eine besonders gute Mitspieler-Note und spielt am besten auf einem hohen Schwierigkeitsgrad , um die Höhe der verdienten VC zu steigern.

und spielt am besten auf einem , um die Höhe der verdienten VC zu steigern. Am schnellsten könnt ihr Credits farmen, indem ihr die Companion App zu NBA 2K17 nutzt. Schließt alle 24 Stunden zehn Spiele ab, um jeweils 50 Credits zu bekommen.

zu NBA 2K17 nutzt. Schließt alle 24 Stunden zehn Spiele ab, um jeweils zu bekommen. Schaut euch den täglichen Bonus an. Für das Aufdecken bestimmter Karten erhaltet ihr bis zu 1.500 Credits .

an. Für das Aufdecken bestimmter Karten erhaltet ihr bis zu . Zudem solltet ihr stets die Ziele im Auge behalten, denn erreicht ihr diese, wird es weitere VC regnen.

im Auge behalten, denn erreicht ihr diese, wird es weitere VC regnen. Schaut euch NBA 2KTV an und achtet auf alle Kleinigkeiten, die dort gezeigt werden, denn anschließend könnt ihr ein paar Fragen beantworten und mit jeder richtigen Antwort gibt es weitere Credits.

NBA 2K17 – VC Generator

Auch für NBA 2K17 gibt es VC Generatoren, welche euch versprechen, so viele Münzen zu bekommen, wie ihr braucht. An dieser Stelle wollen wir euch warnen, denn wenn es so einfach wäre, Coins zu generieren, dann wäre es auch kein Problem mehr sie zu bekommen. Das ganze System hätte dann keinen Wert mehr. Das ist aber nicht das Schlimme an einem VC Generator. Das eigentliche Übel ist es, dass Seiten, welche diesen Service anbieten, im besten Fall lediglich eure Daten abgreifen wollen. Ihr müsst, um Münzen für NBA 2K17 zu generieren, eure Email-Adresse angeben und diese kann anschließend zu diversen Zwecken missbraucht werden. Spart euch also die Mühe und investiert eure wertvolle Zeit lieber darin, Münzen auf legalem Wege zu farmen.

Habt ihr noch gute Ideen, wie man bei NBA 2K17 am schnellsten an Geld kommt, dann hinterlasst sie uns gerne in den Kommentaren.