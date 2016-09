NBA 2K17 - Plaketten freischalten und „Hall of Fame“-Badges bekommen

Bei NBA 2K17 könnt ihr zahlreiche Plaketten bzw. Abzeichen freischalten und in unserem Guide werden wir euch die Freischaltbedingungen nennen, damit ihr so viele Boni wie möglich für eure Spieler herausholen könnt. Viele dieser Badges (engl. für Plaketten) könnt ihr nach dem freischalten auch upgraden, sogar mehrere Male, um noch bessere Effekte zu bekommen. Im Folgenden verraten wir euch auch, was ihr tun müsst, um „Hall of Fame“-Plaketten zu bekommen.

Jeder Archetyp bei NBA 2K17 verfügt über 5 Plaketten, von welchen die meisten verbessert werden können. Die Badges wiederholen sich auch, sodass ihr nicht auf die stolze Zahl von 55 verschiedenen Plaketten kommen werdet. Um alle Plaketten freischalten zu können, müsst ihr festgelegte Aktionen mehrere Male wiederholen, bis ihr die Badges bekommt. Welche Aktionen es sind, entnehmt ihr der Tabelle weiter unten. Nachfolgend erklären wir euch, wie ihr aus den einfachen Abzeichen „Hall of Fame“-Bages machen könnt.

NBA 2K17 – „Hall of Fame“-Plaketten bekommen

Die fünf eigenen Plaketten der Archetypen können verbessert werden. Ihr schaltet zunächst die Bronze-Variante der Badges frei und arbeitet euch über Silber und Gold zu den „Hall of Fame“-Plaketten voran. Das bedeutet, dass auch nur diese fünf, dem Archetypen zugehörende Badges auf die „Hall of Fame“-Stufe gebracht werden können. Haltet euch an die folgenden Schritte, um die beste Variante eurer Plaketten zu erreichen:

Schaut unten in der Tabelle nach, wie ihr die gewünschte Bronze-Variante eurer Plakette freischalten könnt. Schaltet die Silber- und Gold-Variante der Badges mit VC frei. In unserem Guide VC farmen helfen wir euch, viele Coins zu bekommen. Wiederholt immer wieder die Anforderungen, die ihr zum Freischalten der Bronze-Variante erfüllen musstet, bis ihr die Meldung bekommt, dass ihr die „Hall of Fame“-Variante bekommen habt.

Badges freischalten

Wollt ihr euren ultimativen Spieler bei NBA 2K17 auf die Bestform bringen, müsst ihr unter anderem Badges freischalten. Diese Plaketten verfügen über Effekte, die euch im Spiel besondere Fähigkeiten verleihen. Die folgende Tabelle nennt alle Plaketten, die ihr bei NBA 2K17 freischalten könnt und verrät euch, was ihr dafür tun müsst. Einige der Badges konnten wir noch nicht freischalten, liefern aber die Infos nach, sobald wir sie haben.