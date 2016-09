NBA 2K17 - Mein Park: Belohnungen für Ränge

NBA 2K17 lässt euch in Spielmodus Mein Park gegen andere Spieler online antreten und hier wartet die große Herausforderung. Selbstverständlich werdet ihr beim Erreichen von neuen Rängen Belohnungen erhalten und in unserem Guide zeigen wir euch, wie das Rufsystem funktioniert und welche Belohnungen ihr für jeden Rangaufstieg in NBA 2K17 Mein Park erhalten werdet.

NBA 2K17 - Time to Assemble Ein weiteres Video

Wie ihr euern Ruf steigern könnt ist kein Geheimnis. Spielt Mein Park und gewinnt so viel ihr könnt. Steigt eure Reputation, steigt auch euer Rang und damit erhaltet ihr Zugang zu diversen Belohnungen. Neben vielen Credits spielt ihr Events von Mein Park oder diverse Animationen frei. Wollt ihr wissen, welche Belohnung es für welche Ränge gibt, dann schaut in die folgende Tabelle.

NBA 2K17 – Mein Park: Freischaltungen beim Rangaufstieg

Auch bei NBA 2K17 startet ihr bei Mein Park als Rookie und müsst einzelne Ränge hinaufklettern, um als Legende in den Ruhestand gehen zu dürfen. Falls ihr euch fragt, wie der Ruhestand eigentlich aussieht, dann folgt hier die Antwort: Gelingt es euch, zur Legende bei Mein Park zu werden, erhaltet ihr 500.000 VC, werdet zur Legende in NBA 2K18 und schaltet Legend Walks frei. Wenn das mal kein Anreiz ist, den Ruf schnell zu steigern und die Ränge von My Park freizuschalten. Auf dem Weg zur Legende werdet ihr für jeden Rang wie folgt belohnt: