Mittelerde: Schatten des Krieges soll noch in diesem Jahr mit neuen Inhalten versorgt werden. Diese werden allerdings nicht nur für Season-Pass-Inhaber zur Verfügung stehen. Stattdessen hauen die Entwickler auch kostenlose DLCs raus, die den Fans jede Menge Freude bereiten dürften.

Schon am 21. November werden drei DLCs für Mittelerde: Schatten des Krieges kostenlos zum Download bereitstehen. Zunächst bekommt ihr einen "Endless Siege"-Modus, in dem ihr gegen Horden von Gegnern antreten müsst. Danach geht es mit "Rebellion" gegen Aufständische in euren eigenen Reihen. Wer kurz von den Schatten des Krieges aufatmen will, kann sich dann noch im erweiterten Foto-Modus austoben. Dieser bringt neue Filter, Bilderrahmen und Texturen für eure Kunstwerke in Mittelerde: Schatten des Krieges.



Noch mehr Inhalte für Mittelerde

Doch damit ist noch lange nicht Schluss. Im Dezember werden dann noch "Online Pit Fights" (5. Dezember) und der brutale Schwierigkeitsgrad (12. Dezember) Einzug in Mittelerde: Schatten des Krieges halten. Im neuen Jahr sollen dann noch weitere kostenlose DLCs angekündigt werden, die bis zum März 2018 erscheinen werden. Freut ihr euch auf die neuen Inhalte zu Mittelerde: Schatten des Krieges.

