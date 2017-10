Mittelerde: Schatten des Krieges - Alle legendären Sets für den Grabwandler

Talions Stärke liegt sicherlich in seiner Verbundenheit mit Celebrimbor, aber ohne eine gute Rüstung nutzen die besten Geisterwelt-Skills nichts im Kampf gegen starke Gegner. Damit ihr in Mittelerde: Schatten des Krieges gut gerüstet seid und auch noch schnieke ausseht, zeigen wir euch alle legendären Ausrüstungssets und wie ihr sie bekommen könnt.

Ein legendäres Set wartet beispielsweise beim Kriegstreiber-Stamm auf euch. Schaut im Video, was euch bei diesen Orks erwartet:



Mittelerde: Schatten des Krieges - Kriegstreiber Stamm - Trailer 12 weitere Videos

Insgesamt könnt ihr neun legendäre Sets ergattern, von denen sieben einem jeweiligen Orkstamm zugeschrieben sind. Besitzt ihr mehr als einen Gegenstand aus dem jeweiligen Set, könnt ihr von nützlichen Boni gebrauch machen, die auf Talions Angriffswerte oder Skills abzielen. Wie ihr an das Set des Hellen Herrschers und das Vendetta-Set kommt, verraten wir euch außerdem weiter unten im Guide. Außerdem könnt ihr in die Bilderstrecke schauen, um zu erfahren, welche Orks des jeweiligen Stamms die Gegenstände fallen lassen, wenn sich Talion ihnen im Zweikampf behauptet.



Fundorte der legendären Sets für Talion Bilderstrecke starten (10 Bilder)

Legendäre Sets der Orkstämme

Neben den Boni, die euch die Sets geben, levelt die Ausrüstung mit Talion mit. Damit unterscheidet sie sich von anderer Ausrüstung, die euch sonst in Mittelerde begegnet. Wollt ihr Hand an die legendären Sets der jeweiligen Orkstämme legen, müsst ihr euch auf die Suche nach diesen begeben. Dabei ist zu beachten, dass immer eine Portion Glück dazugehört. Habt ihr alle Teile zusammen, achtet darauf, dass ihr entweder mindestens zwei oder alle vier Gegenstände ausrüstet, um von den folgenden Boni zu profitieren:



Legendäres Ork-Set Bonus bei zwei Gegenständen Bonus bei vier Gegenständen Dunkler Stamm Erhaltet 1 auf Macht wenn ihr Feinde durch Gift schadet Eure Attacken haben eine 15 % Chance, eine Giftexplosion bei Fußsoldaten auszulösen Kriegstreiber-Stamm Tötet einen brennenden Gegner und erhaltet 50 Punkte eurer Lebensenergie zurück Brennt ihr selbst, gehen von euch Flammenexplosionen aus Maschinen-Stamm Eure Anhänger können Pioniere beschwören, die Eiserne Garde sogar noch zusätzliche Pioniere Erhaltet Elbenlicht-Granaten Mystik-Stamm Bekehrte Fußsoldaten erhalten 50 % weniger Schaden Stattet eure Orks mit verfluchten Waffen aus Plünderer-Stamm Pro aufgehobenem Mirian wird euer Schaden für 20 Sekunden um 2 % verringert Pro aufgehobenem Mirian stellen sich 2 Punkte eurer Lebensenergie wieder her Schrecken-Stamm Mit schnellen Würfen könnt ihr flüchtende Orks sofort töten Tötet ihr einen flüchtenden Ork, werden 100 Punkt eurer Lebensenergie wiederhergestellt Wilden-Stamm Erhaltet Graugs als Schatten-Reittiere Erhaltet Drachen als Schatten-Reittiere

Vendetta-Set und Set des Hellen Herrschers

Neben den Ork-Sets, die ihr mit etwas Suchaufwand ergattert, könnt ihr noch zwei weitere legendäre Sets zusammensuchen, die an bestimmte Herausforderungen oder Aufgaben gebunden sind, die ihr ausführlich in der Bilderstrecke findet. Das Set des Hellen Herrschers findet ihr beispielsweise hinter den rätselhaften Ithildin-Türen. Folgt unserem Guide, um deren Rätsel zu lösen. Für das Vendetta-Set müsst ihr verschiedene Aufgaben lösen. Auch diese findet ihr in der Bilderstrecke. Habt ihr die Teile beisammen, schenken sie euch folgende Boni:



Legendäres Set Bonus bei zwei Gegenständen Bonus bei vier Gegenständen Set des Hellen Herrschers Erhaltet 50 % mehr Zorn, halbiert dafür aber die Zeit der Elbenwut Eure Elbengeschosse füllen sich wieder auf, wenn ihr mit Elbenwut Gegner tötet Vendetta-Set Übt Machtangriffe ohne Macht-Verlust aus, dafür kostet es euch 40 % eurer maximalen Lebensenergie Verschießt Pfeile, auch wenn ihr keine habt, auf Kosten eurer Lebenskraft um 25 %

In welches Set kleidet ihr Talion und warum? Achtet ihr auf den Look oder profitiert ihr vor allem von den speziellen Boni? Verratet es uns in den Kommentaren.