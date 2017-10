Mittelerde: Schatten des Krieges - Alle Erfolge und Trophäen im Überblick

Die Machtkämpfe in den Rängen der Orks beginnen wieder und erneut könnt ihr euch daran machen, diese zu beinflussen und nebenher noch ganz Mittelerde zu retten. In Mittelerde: Schatten des Krieges geht die Story um Talion und Celebrimbor weiter und ihr werdet auch auf alte Bekannte treffen. Zudem steht euch eine ganze Reihe an Erfolgen bevor. Wie ihr an die begehrten Trophäen kommt, erfahrt ihr in unserem Guide.

In Mittelerde: Schatten des Krieges wird das Spielprinzip noch einmal auf eine ganz andere Stufe gehoben. Neben der spannenden Geschichte um Talion müsst ihr jetzt auch noch Ork-Festungen einnehmen und könnt ganze Schlachten schlagen. Und als wären rachsüchtige Orks nicht genug: Nun kriegt ihr es auch noch mit Drachen zu tun. Und ist das alles nicht ausreichend Ansporn, die Klinge in die Hand zu nehmen, dann sollten es die Errungenschaften sein, die auf euch warten.

Damit ihr alle Achievements freischaltet, gibt es einiges zu erledigen. Manche Erfolge sind dabei an das Nemesis-System gekoppelt, wiederum andere hängen mit der Story zusammen. Damit ihr euch nicht spoilert, zählen wir diese Trophäen gesondert auf. Insgesamt habt ihr die Chance auf 52 Erfolge bzw. 53 Trophäen. Diese sind bei der PS4 folgendermaßen gestaffelt:

Wie ihr an die jeweiligen Erfolge kommt, erfahrt ihr in der untenstehenden Tabelle. Außerdem findet ihr die elf story-gebundenen Trophäen, die ihr euch nur durchlesen solltet, wenn ihr keine Angst vor großartigen Story-Spoilern habt, in einer weiteren Tabelle.



Erfolg Freischaltebedinung Trophäe Schmied Vereint drei Juwelen gleicher Qualität und schmiedet dadurch ein besseres Juwel Bronze Meisterschmied Schmiedet ein erstklassiges Juwel Bronze Dreierregel Schaltet drei Juwelenplätze frei Bronze Die beste Verteidigung Rüstet einen Angriffstrupp mit drei Belagerungsverbesserungen aus Bronze Kriegsbereit Schließt eine Herausforderung ab, um einen Ausrüstungsgegenstand zu verbessern Bronze Feindliche Übernahme Besiegt einen beliebigen Häuptling Bronze Vandalen Zerstört ein beliebiges Monument Bronze Sprich Freund und tritt ein Öffnet eine Ithildin-Tür Bronze Durch Blut vereint Schließt eine Online-Blutrache ab Bronze Gerächt Schließt einen beliebigen Blutrache-Auftrag ab Bronze Versprochen ist versprochen Sprecht eine Todesdrohung aus und setzt sie in die Tat um Bronze Leben nach dem Tod Belebt einen Hauptmann aus eurem Gefolge wieder Bronze Stillgelegt Schaltet einen Außenposten aus Bronze Der Stoff, aus dem Legenden sind Legt ein komplettes legendäres Ausrüstungsset an Bronze Abgeschlossene Geschichte Bringt alle gondorischen Artefakte zurück Bronze Fadenscheinig Entwirrt das Schicksalsnetz, indem ihr Kankras letzte Erinnerung freischaltet Bronze Eiserner Krieger Schaltet alle Spielerfähigkeiten frei Bronze Reinigung Reinigt alle Haedir Bronze Der Agent Bekehrt alle Leibwächter eines Häuptlings mit mindestens zwei Leibwächtern zu Spionen und tretet ihm dann entegegen Bronze Höhenflug Erreicht bei einer Online-Eroberung den Rang "Hauptmann" Bronze Kein Ork wird zurückgelassen Rettet einen gefangen genommenen Gefolgsmann Bronze Viel Glück beim nächsten Mal Begegne einem Gefolgsmann oder Feind, der den Tod überlistet hat Bronze Alles ist erlaubt Beschämt einen Meuchler, bis er verrückt wird Bronze Im Innersten zerfressen Beginnt eine Eroberung, bei der alle Häuptlinge eure Spione sind Bronze Starkes Team Helft einem anderen Gefolgsmann bei einem Erfeind-Auftrag, indem ihr einen anderen Gefolgsmann entsendet Bronze Zu viel des Guten Entsendet einen Gefolgsmann, um einen anderen in einem Grubenkampf zu töten Bronze Ausgefeiert Entsendet einen Zerstörer zu einem Blutrache-Auftrag Bronze Wenn du sie nicht besiegen kannst Beherrscht einen Ork, nachdem er euch mindestens dreimal getötet hat Bronze Abwerber Rekrutiert aus jeder erweiterten Klasse einen Gefolgsmann Bronze Ich sehe gerne zu Seht zu, wie ein Gefolgsmann einen anderen Hauptmann tötet und unternehmt nichts Bronze Krieger des Zweiten Zeitalters Schließt in einem Gebiet alle Schatten der Vergangenheit-Aufträge ab Bronze Rodeoreiter Reitet auf allen Arten von Bestien und seltenen Bestien Bronze Wildleben Tötet einen Drachen, während ihr einen Graug reitet Bronze Getrollt Tötet einen Hauptmann, während ihr einen Olog reitet Bronze Aufstiegschancen Helft einem Fußsoldaten, ein Oberherr zu werden Bronze Bis aufs Blut Bringt einen Hauptmann dazu, seinen Blutsbruder zu töten Bronze Erzfeind Begegnet dem selben Ork dreimal in Erzfeind-Aufträgen, ohne ihn zu töten Bronze Fütterungszeit Lockt durch Köder alle Arten von Bestien an Bronze Garstiger Anführer Schlag einen Gefolgsmann, bis er genug hat Bronze Folgen fürs Gefolge Verschafft einem Gefolgsmann ein eigenes Gefolge durch einen Ausbildungsbefehl Bronze Kein Ork lebt für immer Gewinnt alle Kampfgruben-Kämpfe Silber Der Helle Herrscher Mittelerde wurde gerettet. Vorerst... Platin

Story-abhängige Erfolge

Ihr seid gewarnt. Hier herrscht eine Spoiler-Warnung! Wenn ihr dennoch weiterlesen wollt, warten hier elf weitere Errungenschaften auf euch.



Erfolg Freischaltebedinung Trophäe Verbannt Besiegt Suladân Silber Unterworfen Besiegt Helm Hammerhand Silber Herr des Schreckens Besiegt den Balrog Silber Was einst verloren war Schließt Akt I ab Silber Erste Schritte Erobert die Festung von Nurn Silber Frieden im Tode Schließt die Schattenkriege ab Silber Untoter stört Untoten Schließt alle Aufträge von Carnán ab Silber Sturz und Aufstieg Schließt alle Aufträge von Brûz ab Silber Licht in der Dunkelheit Schließt alle Eltariel-Aufträge ab Silber Für Gondor Schließt alle Gondor-Aufträge ab Silber Sieg durch Patt Erobert Minas Morgul zurück, indem ihr den Hexenkönig bezwingt Gold

Habt ihr euch durch Massen an Orks geschnetzelt und habt Mittelerde erfolgreich verteidigt, sind eure Taschen nun angereichert mit Bronze-Trophäen. Gold hingegen ist mit nur einem Erfolg spärlich gesät. Doch dafür ist keines der Achievements verpassbar.