Minecraft - Gronkh: Diese Mods empfiehlt euch der YouTuber

Minecraft verdankt einen Teil seiner Berühmtheit sicherlich auch Gronkh. Doch auch die Mods, die der YouTuber nutzt, erfreuen sich einer hohen Nachfrage. Kein Wunder, denn Gronkh testet einige dieser Mods und sucht das für sich beste aus. Welche Mods für Minecraft Gronkh nutzt und wie ihr sie am schnellsten alle downloaden könnt, erfahrt ihr nachfolgend.

Unsere Kollegin Victoria Scholz von GIGA beobachtete das Geschehen mit scharfem Auge. Gronkh spielte Minecraft mit seinen Lieblingsmods und verriet diese auf seiner Homepage gronkh.de und auf Twitch. Das war im Dezember 2016. Die Server waren aufgrund der hohen Nachfrage überlastet und so verschwand der Link zum Download.

Gronkh: Mods für Minecraft

In unserem Guide „Mods, die ihr nicht verpassen solltet“, empfehlen wir euch unsere Lieblingsmodifikationen, doch hier wollen wir uns ausschließlich der Auswahl von Gronkh widmen. Wollt ihr diese herunterladen und Minecraft so erleben, wie Gronkh es erlebt, dann klickt auf den Link in der grauen Box.



Sobald ihr darauf klickt, werdet ihr 107 MB an Daten herunterladen, also tut dies nicht aus Versehen mit eurem Smartphone! Es ist möglich, dass ihr noch den ModLoader und die AudioMod benötigt, damit alles funktioniert. Einige von Gronkhs Empfehlungen für Minecraft finden sich auch bei Life in the Woods wieder. Hier ein kleiner Auszug aus der Liste:

Ancient Trees

Animals Plus

Carpenter's Blocks

Easy Crafting

Hunger Overhaul

Inventory Tweaks

Mystcraft

Redstone Paste Mod

Thermal Expansion

Underground Biomes Constructs

„After Humans“ und „Life in the Woods“

Da das Modpack noch nicht offiziell erschienen ist, kann es sein, dass es kleine Bugs und Probleme verursacht. Das könnte sich aber ändern, denn Gronkh solle offiziell mit Phedran in Verhandlungen stehen. Das könnte dazu führen, dass LITW mit der Variation von Gronkh, „After Humans“, veröffentlicht wird. Bis dahin kann sich noch einiges an der Zusammenstellung ändern. Bleibt also dran und fiebert mit uns. Wir werden euch rechtzeitig über Neuerungen informieren.