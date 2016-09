25 0

Minecraft bekommt einen großen, neuen DLC spendiert. Dieser dreht sich komplett um die chinesische Mythologie und wird neue Skins, Musikstücke und eine neue Karte für den Battle-Modus einfügen. Doch leider vorerst nur für die Konsolenversionen des Klötzchenabenteuers.

Am 4. Oktober ist ein großer Tag für Minecraft. Nicht nur wird an diesem Datum ein neues Update für das Hauptspiel veröffentlicht. Nun erscheint auch noch ein kompletter DLC, der die chinesische Mythologie zum Thema hat. Einen ersten Eindruck könnt ihr euch im Ankündigungstrailer am Ende der News machen.

Eisbären, Banner und Iglus

Neben den zahlreichen Inhalten des Updates, wird - wie bereits erwähnt - auch noch das kostenlose Update für Minecraft an diesem Tag aufgespielt. Dieses kommt mit neuen Kreaturen, wie beispielsweise Eisbären sowie neuen Gebäuden und Bannern daher. Zudem bekommt ihr viele neue Blöcke, mit denen ihr noch größere und bessere Gebäude bauen könnt. Das Update und der DLC werden für die Konsolen erscheinen. PC-Spieler haben bereits den Patch mit den neuen Inhalten bekommen. Ob der Zusatzinhalt auch in Zukunft für die PC-Variante erscheint, ist aber nicht bekannt.



Minecraft - Von USS Enterprise bis Kölner Dom: Die 25 beeindruckendsten Minecraft-Bauwerke Infos zum Spiel Klicken, um Bilderstrecke zu starten (25 Bilder)

Minecraft ist für PC, seit dem 09. Mai 2012 für Xbox 360, seit dem 18. Dezember 2013 für PS3, seit dem September 2014 für PS4, seit dem 05. September 2014 für Xbox One, seit dem 15. Oktober 2014 für PlayStation Vita und seit dem 17. Dezember 2015 für Wii U erschienen. Jetzt bei Amazon kaufen oder direkt downloaden bei gamesrocket.