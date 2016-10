9 0

Vor wenigen Tagen haben die Macher der Metro-Reihe ihr neues Projekt der Öffentlichkeit vorgestellt. Dabei handelt es sich um den VR-Shooter Arktika.1, der bereits im Vorfeld mit einigen Teasern immer wieder angedeutet wurde. Die große Enthüllung hat viele Fans enttäuscht. Diese haben auf ein vollwertiges Spiel im Metro-Universum gehofft.

Doch die Entwickler bei 4A Games gehen auf eure Hoffnungen ein. In einem neuen Statement bestätigten sie die Arbeit an einem weiteren Titel: „Es ist klar, dass einige von euch den Look von Arktika.1 mögen. Aber es gibt auch diejenigen, die etwas enttäuscht sind. Vielleicht mögt ihr ja lieber traditionelle PC- und Konsolenspiel und habt gehofft, dass wir etwas anderes ankündigen. Also lasst es mich noch einmal sagen: Arktika.1 ist eines von ZWEI Projekten.“

Handelt es sich dabei um einen neuen Metro-Teil?

Die Frage bleibt weiterhin, ob es ein weiteren Metro-Ableger geben wird. Aktuell ist der zweite Titel laut den Entwicklern noch in einem Stadium, in dem man nicht darüber reden könne. Allerdings hält die Entwicklung von Arktika.1 die Arbeit an dem zweiten Projekt nicht auf. Daran sitzt das kleinere Team in der Ukraine, während das größere Spiel beim Team in Malta entsteht.



