Könnte es weitere Crew-Mitglieder in Mass Effect Andromeda per DLC geben? Darauf lässt zumindest die Aussage von Creative-Director Mac Walters hindeuten, die er kürzlich in einem Interview gegenüber Eurogamer getätigt hat. Seiner Ansicht nach könnte es zwischen zwei Teilen der Mass-Effect-Andromeda-Reihe durchaus neue Charaktere geben.

„Ich glaube, dass es eine Menge Wege gibt, über die wir neue Charaktere einführen könnten“, so Walters. „Aber ich glaube, dass Andromeda eine deutlich persistentere Erfahrung ist, eine größere Welt, als wir jemals zuvor geschaffen haben. Es ist ein Spiel mit der Erkundung. Wenn wir also neuen Platz für Charaktere schaffen wollen, können wir es einfach tun. Es ist mehr eine Frage, ob wir es machen werden. Ich werde es nicht abstreiten. Aber es ist möglich, dass wir neue Charaktere einführen, bevor es zu Mass Effect Andromeda 2 kommt.“

Neue Inhalte durch Charaktere

Das würde auch bedeuten, dass der mögliche Season Pass zu Mass Effect Andromeda nicht nur neue Missionen, sondern auch Crew-Mitglieder bringt, die dann nach Abschluss einer Questreihe zur Verfügung stehen. Bleibt dann nur noch die Frage, wie die Geschichte in der Fortsetzung weitergeführt wird, wenn einige Spieler nicht alle Charaktere von Mass Effect Andromeda gesehen haben.



Mass Effect Andromeda erscheint voraussichtlich im 1. Quartal 2017 für PC, PS4 & Xbox One.