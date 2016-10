5 0

Bislang steht nur fest, dass Mass Effect Andromeda im kommenden Frühjahr erscheinen soll. Doch nun könnte ein Comicbuch-Publisher das Release-Datum vorzeitig verraten haben. Und zwar durch ein Artbook, das zusammen mit dem Spiel erscheinen soll.

Auf Amazon wird das Artbook zu Mass Effect Andromeda nämlich für den 21. März 2017 gelistet. Dies ist ein Dienstag, an dem normalerweise viele große Spiele erscheinen. Zudem heißt es in der Produktbeschreibung des Buchs, dass dieses am gleichen Tag mit dem Spiel erscheinen wird. Weder Bioware noch Dark Horse, die für die Veröffentlichung des Buches zuständig sind, haben dies aber bislang bestätigt.

Mass Effect Andromeda - Eine neue Reise

In Mass Effect Andromeda wird ein neues Kapitel der Reihe aufgeschlagen. Statt Shepard dabei zu helfen die Galaxie zu retten, übernehmt ihr nun die Rolle eines Mitglieds der Ryder-Familie. Diese befinden sich mit ihrer Crew auf dem Weg in andere Systeme, um einen neuen Lebensplatz für die Menschheit zu finden. Zudem wird die Familie eine zentrale Rolle im Spiel spielen.

Wann wir nun mit Mass Effect Andromeda rechnen können, wird sich vielleicht bald bestätigen. Am 7. November 2016 ist der sogenannte N7-Day, an dem die Entwickler die Marke feiern. Vielleicht haben sie in diesem Jahr einen Release-Termin für uns parat.



Spielekultur - Meilensteine der Spielegeschichte Infos zum Spiel Klicken, um Bilderstrecke zu starten (46 Bilder)

Aktuellstes Video zu Mass Effect Andromeda

Mass Effect Andromeda - E3 2016 Trailer Ein weiteres Video

Mass Effect Andromeda erscheint voraussichtlich im 1. Quartal 2017 für PC, PS4 & Xbox One. Jetzt bei Amazon vorbestellen oder direkt downloaden bei gamesrocket.