Nur noch ein paar Wochen trennen uns vom Release des Rollenspiels Mass Effect Andromeda. Doch schon jetzt gibt es einen ersten Blick auf eine neue Alienrasse, die euch in der Andromeda-Galaxie begegnen wird. Doch welche Rolle sie spielen, ist bislang noch nicht wirklich klar.

Das Bild zu den neuen Aliens von Mass Effect Andromeda seht ihr hier. Dabei handelt es sich um lilafarbene Kreaturen, die mit langen zopfartigen Extremitäten daherkommen. Da eines der Aliens ziemlich prominent in den Bildern dargestellt wird, könnte es sich um eine Schlüsselfigur der Geschichte von Mass Effect Andromeda handeln. Oder sehen wir hier vielleicht schon ein neues Crew-Mitglied, das euch auf euren Reisen begleiten wird?

Eine spannende Reise ins Ungewisse

In Mass Effect Andromeda werdet ihr auf die Suche nach einem neuen Lebensraum für die Menschheit geschickt. Die Andromeda-Galaxie soll das perfekte Zuhause für euch bieten. Doch gibt es sicherlich einige Gefahren, die sich den Ryder-Zwillingen und ihrer Crew im Laufe von Mass Effect Andromeda in den Weg stellen. Das neue Rollenspiel von BioWare erscheint am 23. März 2017 für PC, PS4 und Xbox One.



