Mass Effect Andromeda erscheint im nächsten Jahr. So langsam wird es für die Entwickler also Zeit, mehr über ihr Rollenspiel zu verraten. Ein neuer Teaser grenzt nun das ungefähre Setting, beziehungsweise den Zeitrahmen, von Mass Effect Andromeda ein. Den Clip findet ihr wie gewohnt am Ende unserer News.

Der kleine Teaser zu Mass Effect Andromeda zeigt zwei Menschen auf dem Mond, die von dort aus die Erde betrachten. Der Sprecher erzählt euch Zuschauern direkt, dass in 600 Jahren die Zeit gekommen ist, die Erde zu verlassen und jenseits der Milchstraße nach einer neuen Heimat für die Menschheit zu suchen. Ob er damit unsere Zeit oder die Zeit am Ende von Mass Effect 3 meint, ist unklar. Aber immerhin können wir so das Setting von Mass Effect Andromeda zwischen dem Jahr 2616 und 2786 eingrenzen.

Keine Auswirkungen von früheren Spielen

Mass Effect Andromeda wird laut den Entwicklern keine Rücksicht auf eure Entscheidungen in den vorherigen Teilen nehmen. Dies wird auch durch den Trailer bestätigt. Der Blick auf die Erde verrät, dass die Ryder-Zwillinge vermutlich vor dem Angriff der Reaper auf die Suche nach neuem Lebensraum gehen. Die Entwickler umschiffen damit die komplette Zeit von Shepard und seiner Crew.

Zudem wurde bereits in einem ersten Trailer gezeigt, wie die weibliche Ryder aus ihrem Kryo-Schlaf aufwacht. Somit dürfte klar sein, dass die beiden Protagonisten keine Ahnung haben, was in ihrer Abwesenheit mit der Erde passiert ist. Und sicherlich wird auch dies ein Thema in Mass Effect Andromeda sein.



Mass Effect Andromeda erscheint voraussichtlich im 1. Quartal 2017 für PC, PS4 & Xbox One.