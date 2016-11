5 0

Mit Mass Effect Andromeda beginnt ein völlig neuer Teil der Rollenspielreihe. Dementsprechend wird es im Andromedasystem auch Aliens geben, die bislang keinen Auftritt hatten. Die Entwickler von Mass Effect haben nun die ersten Aliens vorgestellt, die zu den Kreaturen gehören, die ihr in Mass Effect Andromeda antreffen werdet: Die Kett.

Einige aufmerksame User haben bereits in den ersten Trailern die neue Alienrasse in einigen Szenen entdeckt. Auf der Seite von Gameinformer gibt es ein erstes Video, dass sich nur mit der Erstellung der neuen Spezies befasst. Die Kett werden in Mass Effect Andromeda wohl eher eine feindliche Rolle einnehmen und die Crew des Pathfinders somit auf Trab halten. Aber sie sollen auch friedliche Seiten besitzen, die eigentlich gegen ihre harte und gestählte Optik widerspricht.

Die Kett in Mass Effect Andromeda

Da diese Rasse von Aliens zuerst in Mass Effect Andromeda auftaucht, können wir davon ausgehen, dass sie dort auch ihre Heimat haben. Es wird also sicherlich auch einen Ausblick auf die Behausungen der Kett geben. Ob sie allerdings eine größere Rolle für die Story spielen, etwa, wenn der Planet der Kett für die Menschen als Lebensraum interessant wird, wollte BioWare noch nicht verraten. Mass Effect Andromeda erscheint im Frühjahr 2017 für PC, Xbox One und PS4.



