Zu Mass Effect Andromeda ist ein kurzer Teaser erschienen, der die Vorbestellerboni des kommenden Rollenspiels näher beleuchtet. Doch auch Multiplayer-Freunde kommen hier zumindest ein wenig auf ihre Kosten. Denn zum ersten Mal gibt es auch Szenen aus dem Koop-Wellenmodus zu sehen.

Das Video zu Mass Effect Andromeda findet ihr am Ende unserer News. Zunächst seht ihr die Inhalte, die ihr beim Vorbestellen der PC-, Xbox-One oder PS4-Version erhaltet. Da gibt es einen Deep-Space-Explorer-Anzug sowie einen Skin für den Nomad. Das ist das Landfahrzeug von Mass Effect Andromeda, mit dem ihr über die verschiedenen Planeten fahren könnt. Zu guter Letzt bekommt ihr eine XP-Booster für den Multiplayer-Part des Rollenspiels. Dieses Pack gibt euch 50 Prozent mehr Erfahrung, während ihr es aktiviert habt. Wie lang diese halten werden, ist aber noch nicht bekannt.

Multiplayer in Mass Effect Andromeda

Zu guter Letzt gibt es kurze Szenen aus dem Multiplayer-Part des Spiels. Hier müsst ihr mit anderen Spielern gegen KI-Gegner antreten. Die Wellen werden natürlich immer herausfordernder, bringen dadurch aber euch deutlich mehr Loot und Goodies ein. Einige der Gegenstände oder Errungenschaften, die ihr im Multiplayer von Mass Effect Andromeda bringen euch zudem Vorteile in der Kampagne. Mass Effect Andromeda erscheint am 23. März 2017 für PC, Xbox One und PS4.



Mass Effect Andromeda erscheint voraussichtlich im 1. Quartal 2017 für PC, PS4 & Xbox One.