In unserer Komplettlösung zu Mass Effect Andromeda wollen wir euch nach und nach durch die „Priorisierten Operationen“ durchführen. Die Fundorte und Voraussetzungen für die Nebenquests haben wir in einem anderen Artikel aufgelistet. Hin und wieder werdet ihr auf komplexere Missionen stoßen. Für diese haben wir auch spezielle Lösungen erstellt. Um euch durch die Komplettlösung zu navigieren, könnt ihr das Inhaltsverzeichnis nutzen, dass auf dem Desktop rechts dargestellt wird (orange Leiste) und auf dem Smartphone in der grauen Leister zu finden ist.

Braucht ihr allgemeine Tipps zu Mass Effect Andromeda, dann lest den entsprechenden Artikel. Dieser wird euch einige Fragen beantworten. Eigentlich ist das Spiel recht einfach gestaltet und führt euch beinahe durch jede Mission mithilfe des Questmarkers durch. Manchmal können jedoch Fragen entstehen. Zum Beispiel gibt es die Relikt-Entschlüsselung, bei der ihr möglicherweise Probleme haben könntet. Doch auch hier helfen wir euch mit einem weiteren Guide.

Unsere Komplettlösung zu Mass Effect Andromeda starten wir mit der Charaktererstellung. Dabei ist wichtig zu erwähnen, dass die Wahl des Geschlechts von Ryder lediglich Auswirkungen auf die Romanzen im Spiel hat. Viel wichtiger ist es zu entscheiden, welche Ausbildung ihr verfolgen wollt.

Charakter erstellen und Ausbildung wählen

Habt ihr vor Mass Effect Andromeda keine Erfahrungen mit den Vorgängern gemacht, könntet ihr bei der Wahl der Ausbildung verwirrt sein. Deshalb wollen wir in unserer Komplettlösung auch darauf eingehen. Insgesamt stehen euch sechs Ausbildungen zur Verfügung. Doch was interessant ist: Was ist dieses Biotik und Tech?

Biotik: Diese Fähigkeiten helfen euch dabei, kleine Gruppen von Gegnern zu überwältigen. Ihr könnt sie ziehen, gegeneinander oder gegen Wände werfen, sie in einer blauen Energiekugel gefangen halten, die ihnen nach und nach Schaden zufügt. Das sind nur Beispiele. Für Anfänger könnte die Ausbildung „Biotiker“ etwas schwieriger sein. Wenn euch diese Kräfte allerdings gefallen, dann versucht es doch in dem Fall mit einer Mischung aus Kampf und Biotik – unsere Komplettlösung hilft euch bei dem Rest.

Tech: Ein Techniker verfügt über effektive Power im Kampf gegen Gegner mit Schilden und auch gegen gepanzerte Gegner. Diese Fertigkeiten lernt man im Verlauf des Spiels sehr zu schätzen. Ich persönlich habe mit Biotik angefangen und bin später auf eine Mischung aus Biotik und Tech umgestiegen, weil mir dadurch effektivere Kombos zur Verfügung standen.

Egal für welche Ausbildung ihr euch am Anfang entscheidet, später könnt ihr eure Fähigkeitenpunkte in alle Richtungen streuen und wenn ihr mal nicht zufrieden seid, dann verteilt sie einfach neu. Dazu geht ihr auf der Nexus in die Krankenstation und interagiert mit dem großen Monitor, auf dem ein Körper abgebildet ist. Es kostet euch lediglich ein paar Credits – klickt auf den Link, um zu erfahren, wie ihr bei Mass Effect Andromeda schnell an Geld gelangt.

Habt ihr euren Charakter erstellt und euch für eine Ausbildung entschieden, dann kann es mit unserer Komplettlösung weitergehen.

Inhaltsverzeichnis: Charaktererstellung Prolog: Hyperion Mission 1: Planetare Realität