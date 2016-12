6 0

Mass Effect Andromeda wird schon bald zum Erkunden des Weltalls einladen. Doch nun hat Creative-Director Mac Walters auf Twitter verraten, dass nicht die ganze Andromeda Galaxie dabei zur Verfügung stehen wird. Dies wird vor allem durch das Setting des neuen Mass Effects diktiert.

In Mass Effect Andromeda werdet ihr an Bord des Raumschiffs "Tempest" die Cluster des Andromeda-Systems erkunden. Denn, wie ein Fan auf Twitter richtig feststellte, gibt es in diesem System keine Massenportale, die den Sprung über größere Entfernungen und somit auch zu den Rändern des Andromeda-Systems erlauben. Doch neben Lore-Gründen könnte dies auch ein Anzeichen sein, dass die restlichen Gebiete von Mass Effect Andromeda in weiteren Inhalten oder in Sequels erkundet werden.

Der Beginn einer neuen Reise

Denn immerhin haben die Entwickler schon erste Anspielungen auf DLCs zu Mass Effect Andromeda gemacht, die auch neue Crew-Mitglieder mit sich bringen könnte. Sollte die nötige Technologie im Laufe der Hauptgeschichte etabliert werden, könnten die äußeren Gebiete in DLCs oder in einer Fortsetzung erkundet werden und so den Spielern noch mehr Platz und Freiheit geben.



Aktuellstes Video zu Mass Effect Andromeda

Mass Effect Andromeda - E3 2016 Trailer Ein weiteres Video

Mass Effect Andromeda erscheint voraussichtlich im 1. Quartal 2017 für PC, PS4 & Xbox One.