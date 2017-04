Mass Effect Andromeda - Planet H-047C: So kehrt ihr zur Tempest zurück

In Mass Effect Andromeda werdet ihr später oder früher auf den radioaktiven Planeten H-047C gelangen. Macht ihr nämlich die Loyalitätsmission von Vetra, dann müsst ihr diesen gefährlichen Planeten betreten. Doch einmal dort angekommen, stellt sich die Frage, wie ihr von H-047C aus wieder auf die Tempest zurückkehren könnt?

Gerade, weil der H-047C-Planet so stark radioaktiv verstrahlt ist, dürft ihr nicht aus eurem Fahrzeug, dem Nomad, heraus. Im Gegensatz zu anderen H-Planeten dürft ihr H-047C überhaupt betreten. Außerdem ist der Planet wesentlich kleiner als andere Planeten, die ihr in Mass Effect Andromeda bereisen könnt. Weil ihr aber nicht aus dem Nomad aussteigen könnt, ist es schwierig, auf die Tempest zurückzukehren.

Von H-047C auf die Tempest zurückkehren: So geht’s

Ihr betretet den Planeten H-047C nicht nur einmal bei Mass Effect Andromeda. Gleich mehrere Missionen führen euch hier hin. Neben der Loyalitätsmission “Mittel und Zwecke” von Vetra führt euch auch die Mission “H-047C: Eine neue Welt” auf den radioaktiven Planeten.

Ihr müsst euch zunächst an der abgeschirmten Kuppel vorbei buxieren und dann wieder zur Tempest zurückkehren. Geht dazu folgendermaßen vor:

PC → Haltet T gedrückt

PS4 → Haltet Dreieck gedrückt

Xbox One → Haltet Y gedrückt

Diese Aktion bewirkt, dass ihr euch exfiltrieren lasst, was im Grunde bedeutet, dass ihr so auf die Tempest zurückkehren könnt und zwar auch, wenn ihr noch im Nomad sitzt. Wichtig ist, dass ihr euch dafür außerhalb der Kuppel befindet, da das Exfiltrieren nur in der offenen Welt von H-047C funktioniert.

Es stellt also keine Schwierigkeit dar, vom Planeten H-047C auf die Tempest zurückzukehren. Zwar wird euch diese Funktion auch direkt in Mass Effect Andromeda angezeigt, allerdings kann man das schnell übersehen oder vergessen, weshalb wir euch diesen Trick noch einmal ins Gedächtnis rufen wollen.