Mass Effect Andromeda - Pathfinder Ryder verbessern: Alle Fusionsmods finden

Bei Mass Effect Andromeda erwarten euch einige anspruchsvolle Kämpfe. Da ist es nur von Vorteil, wenn ihr euren Ryder verbessern würdet, damit die Gegner kein Problem mehr für euch darstellen. Das wiederum gelingt am besten, wenn ihr eure Ausrüstung mit Fusionsmods aufpimpt, doch diese müsst ihr zunächst einmal finden.

Insgesamt gibt es bei Mass Effect Andromeda elf Fudionsmods. Hierbei handelt es sich quasi um verbesserte Mods. Dabei sind Modifikationen ja im Grunde schon die Verbesserungen, doch die Fusionsmods können noch viel mehr. Allerdings könnt ihr sie nur an Brustpanzerungen anbringen. Zudem solltet ihr wissen, dass euch die Fusionsmods tolle Boni bringen, allerdings bringen sie nicht nur Vorteile. Bei uns erfahrt ist, alles Wichtige zu den Fusionsmods und vor allem, wo sich die Fundorte verbergen.

Fusionsmods finden: Vor- und Nachteile

Die Fusionsmods bringen euch tolle Vorteile, aber bei all dem Positiven, dürft ihr auch das Negative nicht vergessen. Wir verraten euch in der Tabelle, welche Nachteile, aber auch, welche Vorteile euch die Fusionsmods bringen:



Fusionsmod



Vorteile



Nachteile



Fusionsmod der Abschirmung



+50% maximale Schildleistung



-50% maximale Gesundheit



Fusionsmod der Biotik-Meisterschaft



+30% Biotik-Kräfteschaden



-20% Nahkampf- und Waffenschaden sowie Biotik- und Kampf-Kräfteschaden



Fusionsmod der Gesundheit



+100% maximale Gesundheit



-50% maximale Schildleistung



Fusionsmod der Robotik



+25% Tech-Konstrukt-Gesundheit und +25% Tech-Konstrukt-Schaden



-50% maximale Schildleistung



Fusionsmod der Ruptur



+25% Waffen-Kopfschuss- und Schwachpunkt-Bonus



-70% Magazingröße



Fusionsmod der Tech-Meisterschaft



+30% Tech-Kräfteschaden



-20% Nahkampf- und Waffenschaden sowie Biotik- und Kampf-Kräfteschaden



Fusionsmod der Zerschlagung



+30% Nahkampfschaden



-20% Waffenschaden sowie Tech-, Biotik- und Kampf-Kräfteschaden



Fusionsmod des Adrenalins



Alle aktiven Kräfte werden bei einem Kill aufgeladen.



-50% Aufladetempo für alle Kräfte



Fusionsmod des Schnellen Eingreifens



+50% Aufladetempo für alle Kräfte



-30% Waffenschaden



Fusionsmod des Schwebens



+100% Dauer des Schwebens



-30% Waffenschaden



Fusionsmod des Widerstands



+20% Schadenswiderstand



-50% Gesundheit beim Ausweichen



Habt ihr euch für bestimmte Mods entschieden? Dann erklären wir euch jetzt, wo und wie ihr die Fusionsmods überhaupt finden könnt:

Fusionsmod der Abschirmung: Ihr müsst ein Gewölbe aktivieren und/oder eine Kiste durchsuchen, die sich in der Nähe der Reliktstätte auf Eos befindet. Fusionsmod der Biotik-Meisterschaft: Ihr müsst ein Gewölbe aktivieren und/oder eine Kiste durchsuchen, die sich in der Nähe der Reliktstätte auf Eos befindet. Fusionsmod der Gesundheit: Ihr erhaltet diese Fusionsmod als Loot. Dafür müsst ihr den Boss “Schwert des Archons” besiegen, auf den ihr während der Hauptquest “Die Reise nach Meridian” stoßt. Fusionsmod der Robotik: Ihr müsst ein Gewölbe aktivieren und/oder eine Kiste durchsuchen, die sich in der Nähe der Reliktstätte auf Havarl befindet. Fusionsmod Ruptur: Ihr müsst ein Gewölbe aktivieren und/oder eine Kiste durchsuchen, die sich in der Nähe der Reliktstätte auf Elaaden befindet. Fusionsmod der Tech-Meisterschaft: Ihr müsst den Architekten auf Elaaden besiegen. Fusionsmod der Zerschlagung: Ihr müsst den Architekten auf Kadara besiegen. Fusionsmod des Schnellen Eingreifens: Ihr müsst ein Gewölbe aktivieren und/oder eine Kiste durchsuchen, die sich in der Nähe der Reliktstätte auf Kadara befindet. Fusionsmod des Schwebens: Ich müsst den Architekten auf Voelds besiegen. Fusionsmod des Widerstandes: Ihr müsst ein Gewölbe aktivieren und/oder eine Kiste durchsuchen, die sich in der Nähe der Reliktstätte auf Voeld befindet. Fusionsmod des Adrenalins: Ihr müsst den versteckten Behälter aus Havarl finden. Allerdings ist diese Fusionsmod etwas schwerer zu finden, als die anderen. So gibt es einen geheimen Raum in Havarl, den ihr erst einmal finden müsst und dabei müsst ihr auch eure Kletterkünste unter Beweis stellen. Dann gilt es noch, eine Reliktkonsole zu aktivieren. Allerdings müsst ihr vorher aber auch die Mission “Ein sterbender Planet” abschließen und die E-Mail von Addison lesen.

Bei den Fundorten sei noch gesagt, dass ihr die Gewölbe und Reliktstätten nicht immer unbedingt während der Hauptquests besucht. Sie sind auch oft Teil von Nebenmissionen und ihr findet sie in der offenen Welt. Dann solltet ihr sie aber auch auf jeden Fall betreten, denn hier findet ihr auf jeden Fall immer richtig gute Beute, aber natürlich auch Gegner. Trotzdem lohnt es sich. Hier habt ihr eben auch die Chance, auf eine Fusionsmod, die ihr beispielsweise in den Behältern finden könnt. Solltet ihr dazu eine Relikt-Entschlüsselung durchführen, dann schaut doch mal in unseren Text zu den Glyphen-Rätseln.

So könnt ihr die Nachteile der Fusionsmods minimieren

In Masse Effect Andromeda könnt ihr euch mithilfe der ALP (Andromda-Lebensfähigkeitspunkte) Vorteile in den folgenden Bereichen erkaufen:

Wissenschaft

Handel

Militär

Um euren ersten Vorteil zu bekommen, müsst ihr euren ersten Außenposten auf Eos erreichten. Mit diesen Vorteilen könnt ihr euch aber auch Boni auf die Fusionsmods verschaffen. Viele schreckt es nämlich ab, dass die Fusionsmods so krasse negative Effekte haben. Doch dagegen könnt ihr vorgehen, indem ihr ganz bestimmte Vorteile freischaltet und zwar im Bereich der Handelspods:

Verbindungen zum Grauen Markt : Dieser Vorteil schaltet “Marktbeherrschung” frei. Preise für Waren werden reduziert, wenn ihr sie kauft und sie erhöhen sich, wenn ihr sie wieder verkauft.

: Dieser Vorteil schaltet “Marktbeherrschung” frei. Preise für Waren werden reduziert, wenn ihr sie kauft und sie erhöhen sich, wenn ihr sie wieder verkauft. Marktbeherrschung : Dieser Vorteil ist wiederum für den Boni “Fusionsmod-Unterstützung” erforderlich. Ihr bekommt damit mehr Waren bei den Händlern angeboten.

: Dieser Vorteil ist wiederum für den Boni “Fusionsmod-Unterstützung” erforderlich. Ihr bekommt damit mehr Waren bei den Händlern angeboten. Fusionsmod-Unterstützung: Schafft ihr es, die Lebensfähigkeit von Kadara auf 90 % zu bringen und besitzt zudem auch “Marktbeherrschung”, dann könnt ihr auch diesen Bonus freischalten (ein Kryokapsel-Punkt).

Diese Vorteile helfen euch, die Nachteile der Fusionsmods zu reduzieren. Schaut euch in der Tabelle an, bei welcher Fusionsmod, welcher negative Effekt um wie viel reduziert wird: