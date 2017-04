Mass Effect Andromeda - Das Ende: Auswirkungen der Entscheidungen

Habt ihr Mass Effect Andromeda durchgespielt und fragt euch, ob das Ende auch hätte anders verlaufen können, wenn ihr andere wichtige Entscheidungen getroffen hättet? Das haben auch wir uns gefragt und deshalb gleichmal alles daran gesetzt herauszufinden, welche Entscheidungen denn eigentlich wichtig sind und was sie am Verlauf verändern. Wird das Ende stark beeinflusst?

Damit ihr einen Überblick dafür bekommt, welche wichtigen Entscheidungen der Priorisierten Operationen das Ende bewirken, beschreiben wir euch ihre Auswirkungen. Es gibt jedoch auch weitere Entscheidungen, die nicht immer das Ende, jedoch oft verschiedene Optionen und Dialoge beeinflussen. Auch diese wollen wir euch in unserem Artikel auflisten und beschreiben.



Achtung Spoiler!!! Lest diesen Artikel bitte nur dann, wenn ihr Mass Effect Andromeda gespielt und euer eigenes Ende bestimmt habt. Sind Spoiler für euch allerdings kein Problem, dann viel Spaß mit den Entscheidungen und den Konsequenzen.

Das Ende – Welche Entscheidungen haben einen Einfluss?

Zunächst muss gesagt sein, dass Mass Effect Andromeda offensichtlich den Anschein erweckt, es gäbe eine Fortsetzung. Das liegt nicht bloß an den vielen unbeantworteten Fragen, sondern auch daran, dass nicht jede Entscheidung eine Konsequenz nach sich zieht – auch wenn sie wichtig erscheint. Doch das ist den Fans der Reihe sicherlich bekannt, denn auch die Trilogie hatte am Ende eines jeden Teils nicht alle Fragen beantwortet und diese erst im nächsten Spiel aufgegriffen.

Als Erstes wollen wir euch die Entscheidungen auflisten, die eine direkte Auswirkung auf das Ende von Mass Effect Andromeda haben. Auf der nächsten Seite unseres Artikels könnt ihr dann nachlesen, welche Konsequenzen weitere Entscheidungen auf das Spiel hatten:

Wie ihr seht, haben die meisten Entscheidungen lediglich die Konsequenz, wer euch in der letzten Schlacht am Ende unterstützt. Jetzt denkt ihr vielleicht „gähn“, aber unterschätzt diese Möglichkeiten nicht, wenn ihr das Spiel auf den höchsten Schwierigkeitsgraden durchspielen wollt. Da werdet ihr nämlich auf jede Hilfe angewiesen sein. Zudem müsst ihr die notwendigen Nebenmissionen abschließen, um die besagte Hilfe überhaupt zu bekommen. Das bedeutet also, dass ihr ordentlich leveln und am Ende noch mächtiger sein werdet.

Wollt ihr wissen, welche Konsequenzen die anderen Entscheidungen auf das Spiel haben, dann navigiert zur zweiten Seite unseres Artikels. Dort erhaltet ihr eure Antworten.

