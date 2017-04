In Mass Effect Andromeda habt ihr die Möglichkeit, euch mithilfe von verschiedenen Konsolenbefehlen das Leben auf Eos und der Nexus ein wenig zu erleichtern. Dabei handelt es sich bei den Konsolenbefehlen eher weniger um Cheats, denn solche gibt es bei Mass Effect Andromeda nicht, um diese Info gleich mal vorweg zu nehmen. Bei uns findet ihr alle Konsolenbefehle, die ihr in dem Action-RPG nutzen könnt.

Schon seit vielen Jahren hat sich die Verwendung der Entwicklerkonsolen in Videospielen durchgesetzt. Häufig werden diese allerdings auch zum Cheaten genutzt. In der PC-Version von Mass Effect Andromeda könnt ihr in eure Konsole Befehle eingeben, die keine Cheats sind. So könnt ihr bestimmte Aktionen völlig fair hervorrufen. Beispielsweise könnt ihr damit leichter Screenshots machen, wenn ihr euer HUD ausschalten könnt oder euch eure FPS anzeigen lasst.

Mass Effect Andromeda - Cheats und Konsolenbefehle: Kleine Helfer auf Eos & Co.

Screenshots sehen besonders schön aus, wenn ihr zuvor euer HUD ausschaltet. Das könnt ihr mithilfe eines Konsolenbefehls bei Mass Effect Andromeda erwirken.

So öffnet ihr die Konsole und gebt die Befehle ein

Ihr öffnet die Konsole in Mass Effect Andromeda, indem ihr die Zirkumflex-Taste (^°) drückt. Ihr findet die Taste direkt links von der 1 und über der Tab-Taste. Auf der englischen Tastatur öffnet ihr die Konsole übrigens mit der Tilde-Taste (~). Nun seht ihr das Eingabefeld. Hier müsst ihr nun euren gewünschten Konsolenbefehl eintippen. Drückt anschließend Enter, um die Eingabe zu bestätigen und schon wird euer Befehl ausgeführt.

Unter den Konsolenbefehlen werdet ihr mit Sicherheit auch solche finden, die ihr gar nicht gebrauchen könnt. Aber es befinden sich auch ein paar sehr nützliche Befehle darunter.

Übrigens könnt ihr euch die Liste der Konsolenbefehle auch direkt über euer Spiel anzeigen lassen. Öffnet dafür einfach die Konsole und gebt “list” ein. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch aber auch bei uns die Befehle anschauen.

Alles Konsolenbefehle in der Liste

Nachfolgend findet ihr alle Konsolen-Cheats, die ihr bei Mass Effect Andromeda nutzen könnt: